Татьяна Буланова впервые рассказала о новом возлюбленном, который младше нее на 19 лет
52-летняя Татьяна Буланова стала гостьей последнего выпуска шоу «Алена, блин!» и рассказала о своем новом молодом возлюбленном. Известия о романе недавно появились в Сети. О своих отношениях звезда говорит неохотно.
«Все хорошо сейчас, тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить. Я суеверный человек, об этом боюсь говорить. Скажу, что все здорово, а Бог еще испытаний подкинет», — ранее говорила певица в шоу «На дачу!» на «Первом канале». Однако, отвечая на вопросы Алены Жигаловой, она раскрыла, чем ее привлек этот мужчина.
Избранник Татьяны, по ее признанию, не был ее поклонником.
«Конечно, он меня знал, ему нравились мои песни», — смеется она. Несмотря на это, его целью было именно знакомство с ней. А вот сама Буланова сначала не была настроена на романтику. При встрече с ним она, узнав, сколько ему лет, сразу решила, что это не ее история — до этого романа исполнительница считала, что такой большой разницы в возрасте быть не должно.
«А потом он повел себя очень по-мужски. Мне даже возражать не хотелось. В нем есть что-то такое — это очень хорошее качество, ценное».
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @buslya
Татьяна рассказывает, что рядом с ним чувствует себя защищенной и любимой. Она отметила, что нашла в нем настоящие мужские качества, которых ей не хватало, — заботу, воспитание.
«Это забота. Даже просто сумки отнести из машины», — говорит она.
Певица призналась, что предложение новый возлюбленный ей пока не сделал, а если сделает — она все-таки еще подумает.
За плечами Татьяны уже есть два брака. С первым мужем Николаем Тагриным они прожили в браке 13 лет. От этих отношений у артистки есть сын. А развелась она с ним в 2005 году, когда встретила футболиста Владислава Радимова.
Татьяна предположила, что у Николая есть не лучшие воспоминания от других союзов (она была его третьей женой) — он боялся, что на нем будут «ездить». Поэтому первые шесть лет брака она не ощущала той любви и заботы, которой ей бы хотелось. После одной истории в их жизни все изменилось, однако любовь, по словам певицы, уже прошла.
Следующим мужем знаменитости стал футболист Владислав Радимов, с которым у нее также есть общий ребенок. Их отношения развивались по знакомому для многих жен футболистов сценарию — измены, драки (Булановой даже приходилось забирать супруга из полиции), борьба за алименты. Однако пересказывать это звезда отказалась — посчитала, что незачем вытаскивать сор из избы.
«Я не хочу раскрывать подробности, чтобы не уподобляться "коллегам" (бывшим женам футболистов, которые жалуются на них в интервью, — прим. ред), но, наверное, у нас разные взгляды на жизнь, разное мировоззрение», — рассказала она о причинах расставания с супругом.
Однако в начале союза она была слишком влюблена. Тем не менее сейчас бывшие супруги сохранили хорошие отношения — Владислав платит алименты, и Татьяна признается, что в период пандемии эти деньги очень выручили ее.
Раскрывать подробности жизни и развода она отказалась.
Фото: Instagram Татьяны Булановой
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