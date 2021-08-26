Татьяна Буланова впервые рассказала о новом возлюбленном, который младше нее на 19 лет

52-летняя Татьяна Буланова стала гостьей последнего выпуска шоу «Алена, блин!» и рассказала о своем новом молодом возлюбленном. Известия о романе недавно появились в Сети. О своих отношениях звезда говорит неохотно.

«Все хорошо сейчас, тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить. Я суеверный человек, об этом боюсь говорить. Скажу, что все здорово, а Бог еще испытаний подкинет», — ранее говорила певица в шоу «На дачу!» на «Первом канале». Однако, отвечая на вопросы Алены Жигаловой, она раскрыла, чем ее привлек этот мужчина.

Избранник Татьяны, по ее признанию, не был ее поклонником.

«Конечно, он меня знал, ему нравились мои песни», — смеется она. Несмотря на это, его целью было именно знакомство с ней. А вот сама Буланова сначала не была настроена на романтику. При встрече с ним она, узнав, сколько ему лет, сразу решила, что это не ее история — до этого романа исполнительница считала, что такой большой разницы в возрасте быть не должно.

«А потом он повел себя очень по-мужски. Мне даже возражать не хотелось. В нем есть что-то такое — это очень хорошее качество, ценное».