51-летняя жена Олега Газманова с темной помадой и в спортивной обуви выглядит старшей сестрой их общей дочери

Супруга музыканта Олега Газманова всегда была настоящей красавицей. Ее смелый эксперимент — женственный образ с яркой помадой и элементами спортивного стиля — сделал Марину визуально если не ровесницей, то старшей сестрой их общей дочери. Солидный муж только подчеркнул этот результат.