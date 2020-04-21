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51-летняя жена Олега Газманова с темной помадой и в спортивной обуви выглядит старшей сестрой их общей дочери

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Марина Газманова

Фото: Instagram Марины Газмановой

Марина Газманова принимает комплименты поклонников.

Супруга музыканта Олега Газманова всегда была настоящей красавицей. Ее смелый эксперимент — женственный образ с яркой помадой и элементами спортивного стиля — сделал Марину визуально если не ровесницей, то старшей сестрой их общей дочери. Солидный муж только подчеркнул этот результат.

«Красивая пара», «Марина, вы прекрасно выглядите! Наверное молодильные яблоки едите», — делают Марине комплименты подписчики.

«Да я и не старая! Не моложусь пока, приберегу яблочки на потом)) Благодарю», — ответила супруга музыканта.

Фото: Instagram Марины Газмановой

В декабре общей дочери Олега и Марины Газмановых — Марианне — исполнилось 16 лет.

Кроме нее, в их большой семье есть еще 38-летний сын Родион Газманов (сын от первого брака артиста) и 22-летний Филипп (сын Марины от первого брака).

Фото и видео: Instagram

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