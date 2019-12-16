«Рыжик мой любимый»: Олег и Марина Газмановы поздравили красавицу-дочь с 16-летием и показали ее редкие фото
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Дочери Олега Газманова Марианне исполнилось 16 лет. Родители в Instagram поздравили свою любимую девочку и показали ее редкие фотографии, по которым можно отследить, как взрослела Марианна.
«С днем рождения, Рыжик мой любимый. Радуюсь, что тебе уже 16 и грустно по тому же поводу! Всех благ. Ищи свое место в жизни, найди и будь счастлива...», — написал Олег Газманов.
«Доченька! С шестнадцатилетним днем рождения тебя. Такой замечательно сложный, интересный возраст подкрался незаметно для всех. Ты уже красивая молодая девушка. Как хрустальный сосуд готова вбирать свой жизненный опыт, наполняться, расплескиваться, самовыражаться. Так сложно тебя отпускать, и все же отпуская, еще крепче прижимаешь к себе», —написала трогательные слова на своей странице в микроблоге Марина Газманова.
«Ты умная, а значит наступят моменты, когда ты будешь страдать, исследуя человеческие отношения. Не буду глупо желать тебе не столкнуться с ними. Пожелаю, суметь правильно среагировать, вобрать нужное, отбросить шелуху. Все подарки судьбы завернуты в страдания. Порви эту подарочную бумагу с внутренней улыбкой и уверенностью. Мы всегда поможем, защитим от некоторого. Держись семьи, учись создать свою, ты же девочка по рождению богинька. Инвестируй в себя: знания, умения, навыки. Закаляй тело и характер. Позволяй себе быть слабой и женственной, будь разной. Но никогда не изменяй своим ценностям. Хочешь плакать, поплачь. Помни: в любых отношениях главное — доверие, но помни: молчание — золото. Друзья предают не потому, что они плохие. Просто вы дали друг другу все что надо и пошли дальше своими путями. Прими тот фак, что никто тебе ничего не должен. Это значит, что никто не живет для тебя, дитя мое. Потому что никто не является тобой. Каждый человек живет для себя самого. Единственное, что он может почувствовать — это свое собственное счастье. Если ты поймешь, что никто не должен организовывать тебе счастье, ты освободишься от ожидания невозможного. Делай ошибки, падай, вставая с новыми силами! Живи смеясь! Люблю так сильно, что зареву от эмоций всей моей безусловной любовью к своему ребенку! С днем рождения, Люблик!», — завершила свое эмоциональное поздравление мать именинницы.
Кроме Марианны, в семье Газмановых есть еще 38-летний сын Родион Газманов (сын от первого брака артиста) и 22-летний Филипп (сын Марины от первого брака).
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!