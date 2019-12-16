«Рыжик мой любимый»: Олег и Марина Газмановы поздравили красавицу-дочь с 16-летием и показали ее редкие фото

«Ты умная, а значит наступят моменты, когда ты будешь страдать, исследуя человеческие отношения. Не буду глупо желать тебе не столкнуться с ними. Пожелаю, суметь правильно среагировать, вобрать нужное, отбросить шелуху. Все подарки судьбы завернуты в страдания. Порви эту подарочную бумагу с внутренней улыбкой и уверенностью. Мы всегда поможем, защитим от некоторого. Держись семьи, учись создать свою, ты же девочка по рождению богинька. Инвестируй в себя: знания, умения, навыки. Закаляй тело и характер. Позволяй себе быть слабой и женственной, будь разной. Но никогда не изменяй своим ценностям. Хочешь плакать, поплачь. Помни: в любых отношениях главное — доверие, но помни: молчание — золото. Друзья предают не потому, что они плохие. Просто вы дали друг другу все что надо и пошли дальше своими путями. Прими тот фак, что никто тебе ничего не должен. Это значит, что никто не живет для тебя, дитя мое. Потому что никто не является тобой. Каждый человек живет для себя самого. Единственное, что он может почувствовать — это свое собственное счастье. Если ты поймешь, что никто не должен организовывать тебе счастье, ты освободишься от ожидания невозможного. Делай ошибки, падай, вставая с новыми силами! Живи смеясь! Люблю так сильно, что зареву от эмоций всей моей безусловной любовью к своему ребенку! С днем рождения, Люблик!», — завершила свое эмоциональное поздравление мать именинницы.