51-летняя певица Валерия надела подушку вместо платья, показав стройные длинные ноги и красивую зону декольте

Фото, которое опубликовала певица Валерия, удивило и восхитило подписчиков ее блога: вместо платья звезда надела подушку — и в таком виде сделала селфи.

«Вот жду, когда зануды скажут: взрослая, вроде, женщина, и она туда же. А я говорю: поднимайте себе и своим близким настроение любыми способами. Один взгляд мужа, говорящего в момент моей съемки по телефону, чего стоит — он вообще ничего не понял, почему я так и оделась и почему у меня такой вид сзади. Короче, #pillowchallenge», — написала она.