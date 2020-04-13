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51-летняя певица Валерия надела подушку вместо платья, показав стройные длинные ноги и красивую зону декольте

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Валерия

Фото: Instagram Валерии

Валерия присоединилась к популярному «карантинному» флешмобу.

Фото, которое опубликовала певица Валерия, удивило и восхитило подписчиков ее блога: вместо платья звезда надела подушку — и в таком виде сделала селфи.

«Вот жду, когда зануды скажут: взрослая, вроде, женщина, и она туда же. А я говорю: поднимайте себе и своим близким настроение любыми способами. Один взгляд мужа, говорящего в момент моей съемки по телефону, чего стоит — он вообще ничего не понял, почему я так и оделась и почему у меня такой вид сзади. Короче, #pillowchallenge», — написала она.

Поклонники отметили длинные стройные ноги певицы и ее молодую четко очерченную зону декольте.

Пик увлечения подобными фотографиями проел в конце прошлой недели. Подушки «примерили» Ксения Бородина, Ольга Орлова, Нюша, Милана Тюльпанова, Маша Малиновская и многие другие знаменитости, блогеры, пользователи Сети.

А вы любите принимать участие в челленджах?

Фото и видео: Instagram

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