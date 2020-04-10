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Орлова, Погребняк, Сотникова и другие знаменитости надели подушки вместо платьев

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Ольга Орлова

Фото: Instagram

Вынужденные находиться в самоизоляции люди по всему миру придумывают новые развлечения. Одним из них стал челлендж с подушками вместо нарядов.

Российские знаменитости присоединились к #pillowchallenge, опубликовав в Instagram забавные фотографиями в подушках вместо платьев.

«Ну что ж... На ночь глядя»? — подписала свое фото Ольга Орлова.

Ксения Бородина вместе с собой нарядила в подушку младшую дочь Тею. «На домашке», — подписала она снимок с дочкой.

Мария Погребняк, как обычно отличилась гламуром даже в таком оригинальном наряде. Она выбрала для фото цветную подушку и дополнила образ различными аксессуарами. «Ну как вам мое платье-подушка?», — поинтересовалась она у подписчиков.

Присоединилась к забавному челленджу и фигуристка Аделина Сотникова. «Почему бы и нет. Думаю, эти подушки мне даже очень идут», — подписала она свой портрет.

«А вы сделали фото с подушкой?», — спросила у подписчиков Айза Анохина.

А как вы развлекаетесь во время самоизоляции? Напишите в комментариях.

Фото и видео: Instagram

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