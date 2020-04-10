Орлова, Погребняк, Сотникова и другие знаменитости надели подушки вместо платьев
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Российские знаменитости присоединились к #pillowchallenge, опубликовав в Instagram забавные фотографиями в подушках вместо платьев.
«Ну что ж... На ночь глядя»? — подписала свое фото Ольга Орлова.
Ксения Бородина вместе с собой нарядила в подушку младшую дочь Тею. «На домашке», — подписала она снимок с дочкой.
Мария Погребняк, как обычно отличилась гламуром даже в таком оригинальном наряде. Она выбрала для фото цветную подушку и дополнила образ различными аксессуарами. «Ну как вам мое платье-подушка?», — поинтересовалась она у подписчиков.
Присоединилась к забавному челленджу и фигуристка Аделина Сотникова. «Почему бы и нет. Думаю, эти подушки мне даже очень идут», — подписала она свой портрет.
«А вы сделали фото с подушкой?», — спросила у подписчиков Айза Анохина.
А как вы развлекаетесь во время самоизоляции? Напишите в комментариях.
Фото и видео: Instagram
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