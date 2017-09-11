51-летняя Наталья Штурм похвасталась стройными ногами в прозрачной юбке из бахромы
Откровенные фото и видео сделали Наталью Штурм звездой Instagram. Подписчики с пеной у рта спорили об уместности в блоге 51-летней артистки обнаженной груди с едва прикрытыми разными предметами сосками. Однако звезде 90-х есть чем удивить публику помимо подобных кадров.
Сегодня Наталья опубликовала короткое видео, на котором она запечатлена в кокетливом танце. Ее стройные ноги едва прикрыты прозрачной юбкой из бахромы в стиле эмансипированных молодых девушек 1920-х годов, а босоножки на каблуках делают их визуально еще длиннее.
Подобная юбка — вовсе не сценический костюм. Такие модели были представлены в осенне-зимних коллекциях Valentino и Michael Kors пару лет назад. Однако возродившие тренд дизайнеры Мария Грация Кьюри и Пьерпаоло Пиччоли из Valentino рекомендовали модницам носить «юбку» из мягкой кожаной бахромы поверх традиционной юбки или классического пальто. Лишь самые смелые решились надеть этот предмет «соло».
А как относитесь вы к эпатажному стилю Наталии?
Фото: instagram.com