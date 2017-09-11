Наталья Штурм очаровала подписчиков горячим танцем

Откровенные фото и видео сделали Наталью Штурм звездой Instagram. Подписчики с пеной у рта спорили об уместности в блоге 51-летней артистки обнаженной груди с едва прикрытыми разными предметами сосками. Однако звезде 90-х есть чем удивить публику помимо подобных кадров.

Сегодня Наталья опубликовала короткое видео, на котором она запечатлена в кокетливом танце. Ее стройные ноги едва прикрыты прозрачной юбкой из бахромы в стиле эмансипированных молодых девушек 1920-х годов, а босоножки на каблуках делают их визуально еще длиннее.