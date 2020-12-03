Дженнифер Лопес раскрыла секреты ухода за кожей и объявила о запуске своего бренда косметики

О планах по созданию собственной линейки косметики Лопес впервые рассказала еще в августе 2020 года, однако никаких подробностей не сообщила. Подписчикам оставалось только гадать, на выпуске каких средств сосредоточится их любимица. И вот в новом видео, размещенном в социальной сети Instagram, певица поведала, какие именно средства появятся в первую очередь, а заодно раскрыла главные секреты своего ухода за кожей.

«Этот момент для меня — большая мечта, которая сбылась! Я так рада, наконец, поделиться с вами продуктами своего бренда #JLOBEAUTY, каждый из которых играет ключевую роль в том, чтобы моя кожа выглядела и чувствовала себя молодой. Давайте светиться!», — написала она под видео, добавив, что первыми средствами, которые можно будет приобрести в раннем доступе, станут многофункциональная сыворотка и крем для лица. Всего же в линейке будет представлено 8 продуктов. Стартуют продажи в первый день 2021 года, стоимость средств будет варьироваться в диапазоне от 1362 до 5980 рублей.