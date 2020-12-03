Дженнифер Лопес раскрыла секреты ухода за кожей и объявила о запуске своего бренда косметики
Фото: Globallookpress.com
О планах по созданию собственной линейки косметики Лопес впервые рассказала еще в августе 2020 года, однако никаких подробностей не сообщила. Подписчикам оставалось только гадать, на выпуске каких средств сосредоточится их любимица. И вот в новом видео, размещенном в социальной сети Instagram, певица поведала, какие именно средства появятся в первую очередь, а заодно раскрыла главные секреты своего ухода за кожей.
«Этот момент для меня — большая мечта, которая сбылась! Я так рада, наконец, поделиться с вами продуктами своего бренда #JLOBEAUTY, каждый из которых играет ключевую роль в том, чтобы моя кожа выглядела и чувствовала себя молодой. Давайте светиться!», — написала она под видео, добавив, что первыми средствами, которые можно будет приобрести в раннем доступе, станут многофункциональная сыворотка и крем для лица. Всего же в линейке будет представлено 8 продуктов. Стартуют продажи в первый день 2021 года, стоимость средств будет варьироваться в диапазоне от 1362 до 5980 рублей.
В самом ролике Лопес рассказала, что ценит семейные рецепты красоты, которыми с ней поделились мама и бабушка. Они всегда использовали в своей бьюти-рутине оливковое масло. По ее словам, именно этот продукт помогал им вернуть красоту и блеск волосам и напитать кожу лица и тела, а также избавить от растяжек. «То, что оливковое масло делает с кожей, просто удивительно», — пояснила она. — Я уверена, что фраза "До 25 лет вы имеете лицо, которое дал вам Бог. После этого вы получаете лицо, которое заслуживаете" имеет очень глубокий смысл. Нужно по-настоящему хотеть быть красивой изнутри, и тогда это будет видно снаружи».
Также певица призналась, что карантин стал для нее временем, когда она позволила себе немного отдохнуть и дать передышку от сценического грима и декоративной косметики коже и восстановить волосы. За это Лопес очень благодарна уходящему 2020 году. Пользователи поддержали артистку в комментариях: «Я только что вылила на лицо целую кучу оливкового масла», «Красота без времени», «Очень ждем запуск». Однако нашлись среди подписчиков и те, кто не мог удержаться от критики: «Я работаю косметологом 20 лет. Чтобы получить кожу, как у Джей Ло, нужно очень потрудиться. Ботокс, филлеры, профессиональные процедуры по уходу и ежедневный домашний уход, мне будет любопытно изучить состав средств из ее новой линейки», «Вы забыли рассказать про ботокс и хорошего косметолога», «Но оливковое масло, как известно, закупоривает поры и вызывает угри», — отметили они.
Фото: globallook
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