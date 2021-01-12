50-летняя Наталья Сенчукова показала, как выглядит без макияжа

50-летняя певица Наталья Сенчукова показала видео с зимней прогулки в своем блоге в Instagram. На нем она появилась в розовом теплом пуховике без макияжа и заслужила похвалы подписчиков за естественность и честность, по сравнению с другими звездами, которые прячут возраст за фотошопом и пластическими операциями.

«Наталья, вы такая настоящая без косметики! Красотка просто!», «Наталья, такая свежая и красивая. Видно, что человек отдохнул после праздников. Оставайтесь всегда такой красивой. Вам никакие фильтры не нужны — красотка!».