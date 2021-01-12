50-летняя Наталья Сенчукова показала, как выглядит без макияжа
Фото: www.instagram.com/nsenchukova_official/
50-летняя певица Наталья Сенчукова показала видео с зимней прогулки в своем блоге в Instagram. На нем она появилась в розовом теплом пуховике без макияжа и заслужила похвалы подписчиков за естественность и честность, по сравнению с другими звездами, которые прячут возраст за фотошопом и пластическими операциями.
«Наталья, вы такая настоящая без косметики! Красотка просто!», «Наталья, такая свежая и красивая. Видно, что человек отдохнул после праздников. Оставайтесь всегда такой красивой. Вам никакие фильтры не нужны — красотка!».
На видео певица сняла своего домашнего любимца, кошечку Асю, решившая прогуляться на морозном воздухе, которая умилила читателей.
Супруга солиста группы «Дюна» Виктора Рыбина Наталья Сенчукова старается постоянно поддерживать форму и внешние данные — недавно она похвасталась в своем Instagram новым образом после визита к мастеру, где ей сделали новую стрижку и укладку. Подписчики сошлись во мнении, что с новым имиджем певица помолодела самое меньшее на 20 лет.
Фото и видео: Instagram Натальи Сенчуковой
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!