Наталья Сенчукова показала новую прическу: «Лет двадцать как не бывало»

Наталья Сенчукова опубликовала в Instagram фотографию в непривычном образе после укладки. Певица подстриглась и уложила растрепанные локоны и зачесала их набок.

«Сегодня у меня новая прическа! Спасибо моему мастеру», — пишет Сенчукова.

Новая прическа сразу сделала Наталью визуально моложе, что сразу отметили ее подписчики:

«Просто великолепно! Вам невероятно идет! Просто девчушка лет 25-ти», «Моя красоточка! Мне очень нравится», «Новая прическа — всегда классное настроение! Вам очень идет!», «Наталья, очень красиво. К Новому году — новая прическа и новое все. Пусть уходит старый 2020 (тяжелый) год и все плохое, а самое лучшее придет в новом 2021 году всем хорошим людям», «Вы замечательный человек, Наташа, и, конечно, красивый!», «Ой, какая хорошенькая! Самая красивая и вечно молодая! Наталья, какая вы солнечная, спасибо вам за теплоту и искренность, а про ваши песни с Виктором я и говорить не буду! Я сейчас о вас», «Шикарная композиция из волос, Наталья, лет двадцать как не бывало! Просто ягодка, красота вернулась».