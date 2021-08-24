Марина Федункив отказывалась целоваться с итальянским мужем в Сочи: «У меня помада»

Для выхода на дорожку звезда выбрала темное платье свободного кроя с длинной бахромой и дополнила образ небрежно уложенными по последней моде локонами (пляжный стиль – самое то для жаркого Сочи) и стильными босоножками на каблуке.

Молодой супруг артистки предпочел для первого совместного выхода в свет классический синий смокинг.