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Марина Федункив отказывалась целоваться с итальянским мужем в Сочи: «У меня помада»

49-летняя актриса и звезда Comedy Woman Марина Федункив появилась на красной дорожке конкурса молодых исполнителей «Новая волна» вместе с супругом Стефаном Манжи. В июне этого года пара расписалась и готовится к свадебному торжеству.
Марина Федункив отказывалась целоваться с итальянским мужем в Сочи: «У меня помада»

Поначалу Юмористка не хотела портить макияж под вспышками камер, но сдалась под натиском 36-летнего возлюбленного. В конце концов пара жарко поцеловалась и доказала всем сомневающимся истинность своих чувств.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Марина Федункив с мужем Стефано Манжи

Фото: Passion.ru

После такого страстного проявления чувств между бизнесменом и ведущей сложно поверить в неискренность их романа.

Марина Федункив с мужем на красной дорожке «Новой волны»

Для выхода на дорожку звезда выбрала темное платье свободного кроя с длинной бахромой и дополнила образ небрежно уложенными по последней моде локонами (пляжный стиль – самое то для жаркого Сочи) и стильными босоножками на каблуке.

Молодой супруг артистки предпочел для первого совместного выхода в свет классический синий смокинг.

Фото и видео: Instagram, Passion.ru

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