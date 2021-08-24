Марина Федункив отказывалась целоваться с итальянским мужем в Сочи: «У меня помада»
Поначалу Юмористка не хотела портить макияж под вспышками камер, но сдалась под натиском 36-летнего возлюбленного. В конце концов пара жарко поцеловалась и доказала всем сомневающимся истинность своих чувств.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Passion.ru
После такого страстного проявления чувств между бизнесменом и ведущей сложно поверить в неискренность их романа.
Для выхода на дорожку звезда выбрала темное платье свободного кроя с длинной бахромой и дополнила образ небрежно уложенными по последней моде локонами (пляжный стиль – самое то для жаркого Сочи) и стильными босоножками на каблуке.
Молодой супруг артистки предпочел для первого совместного выхода в свет классический синий смокинг.
Фото и видео: Instagram, Passion.ru
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