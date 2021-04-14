«Иванушка» Кирилл Андреев станет дедушкой: звезды, которые уже обзавелись внуками

Об этом рассказал сам молодой человек в своем Instagram, трогательно поздравил свою возлюбленную и признался ей в любви.

Как рассказали друзья пары журналистам «Комсомольской правды», у пары будет девочка, которая появится на свет в июне.

Дети многих звезд уже осчастливили своих знаменитых родителей и подарили им внуков.

В первый день 2021 года бабушкой стала певица Валерия, которая искренне наслаждается новой для себя ролью. Она часто заглядывает в гости к сыну Арсению и его жене Лиане, чтобы понянчиться с маленькой Селин.

Малышка часто появляется в личном блоге певицы – Валерия проводит с девочкой время и часто поет ей.

Алла Пугачева совмещает сразу несколько ролей – и бабушки и мамы. Первого внука дочь Кристина Орбакайте подарила ей уже давно. Теперь, кроме подросших уже парней, среди внуков Примадонны появилась и девочка, Клавдия, которая дружит с маленькими детьми самой Аллы Борисовны, Гарри и Лизой Галкиными.

Двух прекрасных внучек, Маргариту и Веру, воспитывает старший сын Федора и Светланы Бондарчука. Отметим, что у девочек совсем недавно появился дядя – сын Федора от его молодой супруги, Паулины Андреевой.

Заботливой и ответственной бабушкой является и София Ротару. Она часто проводит время с внуками Анатолием и Софией. Недавно певицу насторожило желание Софии выйти замуж – по мнению Ротару, ей надо учиться. Если же девушка не послушается бабушку, то Ротару рискует стать ещё и прабабушкой.