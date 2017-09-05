О том, как звезды провели этот день, читайте в нашем дайджесте.

Екатерина Климова показала нежное фото с дочкой. Яна Поплавская похвасталась урожаем. Арина Шарапова взяла интервью у Иосифа Кобзона: «Смотрите в Утре. На Первом».

Ксения Собчак удивила образом «женщины России». Рената Литвинова развлекает себя переодеваниями: «Я обожаю переодевания. Рекомендую попробовать. Это даст вам возможность увидеть другую жизнь. Увидеть другую правду) ( устаивает это вас или не устраивает)». Фразу «Если вы - работница с фабрики или уборщица - Вам механически не уступают дорогу, мужчины не смотрят на вас...словно этот мир - не для вас» актриса и режиссер убрала позже из-за критики.

Сестра Жанны Фриске стала гостьей Андрея Малахова: «Год назад мы передали лекарство которым лечилась Жанна, и спустя год радостное известие, Кирилл пошел на поправку)))) и у Кирилла с Наташей родился сынишка)))) Кирилл, ты молодец! Я так рада, что у вас все хорошо, а еще я безумно рада была познакомиться с твоим сыном! Это такое счастье, когда человек побеждает #ракдурак так еще и ребеночек у него рождается) мне кажется Жанна смотрит с небес и улыбается глядя на вас) счастья вам и здоровья!»

Татьяна Навка показала, как ее дочь занимается спортом после успехов в плавании: «Как же важно найти к каждому ребенку подход. У нас потрясающий тренер Александр- насколько требовательный, настолько ко всему подходит с юмором!»