5 сентября: самые интересные новости и фотографии в Instagram звезд
Екатерина Климова показала нежное фото с дочкой. Яна Поплавская похвасталась урожаем. Арина Шарапова взяла интервью у Иосифа Кобзона: «Смотрите в Утре. На Первом».
Ксения Собчак удивила образом «женщины России». Рената Литвинова развлекает себя переодеваниями: «Я обожаю переодевания. Рекомендую попробовать. Это даст вам возможность увидеть другую жизнь. Увидеть другую правду) ( устаивает это вас или не устраивает)». Фразу «Если вы - работница с фабрики или уборщица - Вам механически не уступают дорогу, мужчины не смотрят на вас...словно этот мир - не для вас» актриса и режиссер убрала позже из-за критики.
Сестра Жанны Фриске стала гостьей Андрея Малахова: «Год назад мы передали лекарство которым лечилась Жанна, и спустя год радостное известие, Кирилл пошел на поправку)))) и у Кирилла с Наташей родился сынишка)))) Кирилл, ты молодец! Я так рада, что у вас все хорошо, а еще я безумно рада была познакомиться с твоим сыном! Это такое счастье, когда человек побеждает #ракдурак так еще и ребеночек у него рождается) мне кажется Жанна смотрит с небес и улыбается глядя на вас) счастья вам и здоровья!»
Татьяна Навка показала, как ее дочь занимается спортом после успехов в плавании: «Как же важно найти к каждому ребенку подход. У нас потрясающий тренер Александр- насколько требовательный, настолько ко всему подходит с юмором!»
Тимати учит дочь кататься на роликовых коньках: «За окном дождь, но мы разбудили бедного Папу и сразу стало тепло и весело!»
Юлия Пересильд поблагодарила маму за любовь: «Мама!!! Спасибо, что ты меня родила, вырастила свободной и независимой. Несмотря на все беды, кот мы с тобой прошли, я всегда знала — Твоя Любовь ко мне не имеет границ. Спасибо, что научила любить людей, безгранично им верить. Спасибо!!!! Мир спасибо тебе, что открыт для меня, что даришь мне Встречи с уникальными людьми. Что уберегаешь от злых и ненужных. С днем Рождения саму себя!!! Мне 33. Красивая цифра и очень мне она нравится».
Дана Борисова показала, как и чем живет Евгений Осин.
Фото: instagram.com