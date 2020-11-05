5 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: www.instagram.com/maxgalkinru/
Максим Галкин показал фото с падчерицей Кристиной Орбакайте. «Вчера на съемках с посмеялись над очередной порцией нелепого вранья про нашу семью в прессе. Уж сколько лет про себя читаем, но до сих пор удивляемся, как хватает наглости на пустом месте ради хайпа и цитируемости сочинять небылицы об отношениях внутри семьи. Главная особенность таких "новостей", ссылающихся якобы на наши же слова, — вы никогда не найдете первоисточник, где же и когда это было сказано», — написал телеведущий в блоге.
Яна Рудковская с любимым мужчиной Евгением Яковлевым и собакой прогулялись в осеннем лесу. Актриса поделилась эмоциями о красивой природе с подписчиками. «Что такое осень? Это хуже лета, но лучше зимы. Похолодало, грею нос в антиковидной маске. И только Никоше все нипочем, она "моржует"! А у нас появилась мечта непременно купить катер и бороздить все это водное пространство, ведь рядом с нами аж два водохранилища! Нагулялись, надышались, в #домкраснойшапочки вернулись довольные и счастливые! Оказывается, счастье — это очень просто! Тепла и счастья вам в любое время года!», — написала она в Instagram.
Ксения Собчак, отмечающая сегодня день рождения, показала подарок от 4-летнего сына Платона.
Екатерина Климова опубликовала на своей странице фото сыновей-красавчиков от второго мужа Игоря Петренко — Корнея и Гордея.
Оксана Самойлова, которая сейчас с семьей отдыхает на Мальдивах, рассказала, как изменилась ее жизнь за последний год, и показала фото с пляжа, на одном она с беременным животом, а на другом — уже с сыном Давидом. «За этот год очень многое изменилось, но вот это главное, что произошло. Ноябрь 2019 (вторая фотка) я тут же на Мальдивах, еще с маленьким животиком и сегодня я уже с таким большим сыном, который не хочет ни секунды сидеть на месте, везде лезет и все требует. Ох, сынок, всего пару месяцев назад ты так мило и спокойно лежал в кроватке, и, кажется, тогда ты мне нравился капельку больше», — прокомментировала она.
Елена Воробей опубликовала фото со взрослой красавицей-дочкой Варварой, а Анна Семенович сделала кудри и призналась, что у нее такое отличное настроение, что хочется летать.
Николай Валуев рассказала о 20-летней годовщине свадьбы: «Этот день 20 лет назад, конечно, стал семейным праздником. Икона Казанской Божией Матери стала также семейной реликвией и перед ней мы отправляем свои молитвы с просьбой ниспослать небеса крепость духа и взаимопонимание всем нам. Так и живем. Вечер. Самое время вспомнить песню Антонова, под которую танцевали с Галей в тот ноябрьский вечер. Думаю, догадаетесь. Но на сегодня нас уже побольше стало за эти годы, дети с нами. Только волосы ушли, но не жалко».
Сергей Лазарев опубликовал милое фото с собаками.
Яна Чурикова рассказала, что в этом году из-за пандемии ей пришлось изменить традицию отмечать день рождения в теплых краях, и ей ей пришлось рвануть на север. Телеведущая сопроводила пост забавной фотографией из магазина.
Светлана Лобода показала нежные фото с младшей дочерью Тильдой.
Анна Михалкова рассказала, как ее дочь Лида собирала конфеты на Хэллоуин, который был несколько дней назад. «У нас в поселке на Хэллоуин все дети ходят по домам и собирают конфеты. В этом году Лида, благодаря характеру и навыку проживания в большой семье, принесла огромный мешок сладостей! Не знаю даже, как она его дотащила, потому что мешок весил чуть больше чем Лида. На просьбу Андрея угостить его конфетами, Лида долго смотрела на Андрея, долго рылась в мешке... и выдала Андрею самую маленькую... саааааамую маленькую-маленькую... одну самую маленькую конфетку. #яумеювоспитыватьмонстров UPD! Советовать как воспитывать моих детей мне не надо, Лида не жадина, из всех чувств в людях с годами я больше всего ценю чувство юмора!», — рассказала Анна и показала сына с угощением от сестры.
Мария Горбань показала свой шикарный дом и кошек, которые ждут ее возвращения после работы.
Лиза Арзамасова опубликовала фото с легендами российского кино Владимиром Хотиненко и Татьяной Яковлевой.
Фото и видео: Instagram Лизы Арзамасовой, Марии Горбань, Анны Михалковой, Светланы Лободы, Яны Чуриковой, Сергея Лазарева, Николая Валуева, Елены Воробей, Оксаны Самойловой, Екатерины Климовой, Ксении Собчак, Яны Поплавской, Максима Галкина
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!