5 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Максим Галкин показал фото с падчерицей Кристиной Орбакайте. «Вчера на съемках с посмеялись над очередной порцией нелепого вранья про нашу семью в прессе. Уж сколько лет про себя читаем, но до сих пор удивляемся, как хватает наглости на пустом месте ради хайпа и цитируемости сочинять небылицы об отношениях внутри семьи. Главная особенность таких "новостей", ссылающихся якобы на наши же слова, — вы никогда не найдете первоисточник, где же и когда это было сказано», — написал телеведущий в блоге.

Яна Рудковская с любимым мужчиной Евгением Яковлевым и собакой прогулялись в осеннем лесу. Актриса поделилась эмоциями о красивой природе с подписчиками. «Что такое осень? Это хуже лета, но лучше зимы. Похолодало, грею нос в антиковидной маске. И только Никоше все нипочем, она "моржует"! А у нас появилась мечта непременно купить катер и бороздить все это водное пространство, ведь рядом с нами аж два водохранилища! Нагулялись, надышались, в #домкраснойшапочки вернулись довольные и счастливые! Оказывается, счастье — это очень просто! Тепла и счастья вам в любое время года!», — написала она в Instagram.