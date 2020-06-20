Леру Кудрявцеву раскритиковали за правдивое селфи с пигментными пятнами: «Это не то, что нам по ТВ показывают»
Фото: Instagram Леры Кудрявцевой
49-летняя Лера Кудрявцева опубликовала в Instagram правдивое селфи без макияжа. На снимке телеведущая показала себя с морщинками и пигментными пятнами. Фото Кудрявцева продемонстрировала в ответ на пост Ксении Собчак, которая посмеялась над своими знакомыми, обрабатывающими лица фоторедакторами до неузнаваемости.
И теперь знаменитости в шутку выкладывают фото до и после обработки. Но юмор Леры Кудрявцевой оценили не все: одни не поверили, что она на самом деле выглядит настолько плохо, а другие раскритиковали за обман, который показывают по ТВ.
«Где здесь вы?! Ни на одной на себя не похожи», «Если первое фото не ухудшено по приколу, то значит все остальные в ее ленте фотошоп. Реально не похожа на ту, какой я ее всегда видела», «Лето. Веснушки. Полное отсутствие мэйка. Все мы не богини без косметики и ретуши», «Вообще не похоже на то, что я вижу каждый день по ТВ и в ленте. Где смеяться?», «На первой по губам можно узнать», «Может, фоткалась, когда болела. Знаете ли, мы все не айс, когда болеем!», «Вы красивая всегда, потому что душа у вас красивая», «Вот это и называется высшая сила уверенности. Ты лучшая!», «Что у Леры с лицом?», «Браво, Лера! Умница, ценю твой сарказм», — последовали противоречивые комментарии.
А как вы относитесь к повальной моде приукрашивать внешность?
Фото и видео: Instagram Леры Кудрявцевой и Игоря Макарова
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