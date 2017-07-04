Фото обнаженной Селин Дион в ворохе одежды стало хитом дня

Фотография Селин Дион, которая была опубликована сегодня на странице американского журнала Vogue, наделала немало шума в Сети. Еще бы: на ней популярная певица запечатлена фотографом журнала обнаженной — ее тело прикрывает лишь ворох одежды. Кадр был сделан в перерыве между ее шоу.

За пять последних лет дива сменила массу нарядов от-кутюр во время своих представлений в Лас-Вегасе и Европе. Она выступает в них минимум по два часа в день, пять или шесть вечеров в неделю. По заказу Селин представители ведущих Домов мод привозят наряды на примерку трижды: платья подгоняются в скрытом от посторонних глаз ателье. Armani Prive, Schiaparelli, Giambattista Valli, Versace — малая часть списка. «Одежда должна повторять изгибы моего тела, не наоборот», — считает Селин.

Каждый наряд артистки продуман до мелочей: сценические костюмы должны быть комфортны в носке, удобны для смены между выступлениями. А вот обувь — всегда только шпильки — певица заказывает на размер меньше (обычно она носит 38-й).