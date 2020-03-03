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49-летняя Наоми Кэмпбелл стала блондинкой для съемок в гонконгском Vogue

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Наоми Кэмпбелл

Фото: Instagram

Супермодель приурочила публикацию кадров фотосессии ко дню рождения издания.
Наоми на Неделе моды в Париже

49-летняя Наоми Кэмпбелл стала украшением гонконгского издания журнала Vogue. Для фотосессии супермодель превратилась в блондинку.

Стилисты подобрали для Наоми парик с белыми короткими волосами, сделали ей яркий макияж со smoky eyes. На фотографии для обложки Кэмпбелл сидит за рулем шикарного автомобиля.

Показала супермодель и другой кадр. На нем она выходит из авто в «пушистом» худи Chistian Dior. Под всеми фотографиями Наоми поставила хэштег #HappyBirthdayToVogueHongKong. Изданию исполнился год.

Фотограф Крис Коллс, снимавший Кэмпбелл, показал на своей странице в Instagram больше фото. На одном из них Наоми позирует в двуцветном плаще и шляпе с широкими полями.

А на другом — в сверкающем платье и темном тренче.

Несколько дней назад стало известно, что 49-летняя «черная пантера» закрутила роман с 28-летним рэпером, выступающим под псевдонимом Burna Man.

Фото и видео: Instagram, Nancy Kaszerman/ Global Look press, East News

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