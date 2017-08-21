Дженнифер Лопес опубликовала новые снимки

Фигуре Дженнифер Лопес и ее шикарной прическе завидуют многие. Звезда не скрывает, что время от времени использует накладные пряди, а вот легендарная попа, которая даже была застрахована — результат регулярных занятий спортом. Мать двоих детей не позволяет себе отлынивать, хотя не раз признавалась, что ненавидит скучные занятия спортом.

Сегодня 48-летняя актриса и певица в очередной раз доказала, что выглядеть безупречно можно в любом возрасте.