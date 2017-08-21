48-летняя Дженнифер Лопес показала аппетитный тыл и локоны мечты в откровенной съемке
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Дженнифер Лопес опубликовала новые снимки
Фигуре Дженнифер Лопес и ее шикарной прическе завидуют многие. Звезда не скрывает, что время от времени использует накладные пряди, а вот легендарная попа, которая даже была застрахована — результат регулярных занятий спортом. Мать двоих детей не позволяет себе отлынивать, хотя не раз признавалась, что ненавидит скучные занятия спортом.
Сегодня 48-летняя актриса и певица в очередной раз доказала, что выглядеть безупречно можно в любом возрасте.
Сейчас свои самые сексуальные образы артистка демонстрирует в Лас-Вегасе, где и были сделаны эти кадры.
Дженнифер Лопес — клиентка известного фитнес-тренера Дэвида Кирша, который в разное время работал также с Хайди Клум, Линдой Евангелистой, Лив Тайлер и Энн Хэтэуэй.
Фото: instagram.com