Стас Костюшкин в годовщину начала романа с женой показал нежные фото из архива: «16 лет нашей любви»

«16 лет назад эти двое, всю ночь сидели в машине и говорили о возможности быть вместе. Он очень настаивал, а она очень сомневалась и на то была масса причин...

Но, видимо вселенной лучше знать, как и что, поэтому, @stas_kostyushkin_official, я поздравляю нас с тобой с совершеннолетием отношений. Едем дальше.

Пы Сы: если что, годовщина свадьбы у нас в июле. Да, да, отмечаем две даты и, да, не треснет», — рассказала о начале романа Юлия.

«Люблю тебя, мой родной человечек», — признался в любви жене Стас в комментариях под фото.

Напомним, брак Костюшкиным стал для Юлии первым, а он женат уже в третий раз. У Костюшкиных растут двое сыновей: 13-летний Богдан и 4-летний Мирон. От второй жены у артиста есть 17-летний сын Мартин.