Стас Костюшкин в годовщину начала романа с женой показал нежные фото из архива: «16 лет нашей любви»
Фото: Instagram Стаса Костюшкина
Стас и Юлия Костюшкины вместе уже 16 лет. Влюбленные супруги отмечают все даты, связанные с их отношениями, и делятся радостью с подписчиками. В очередную годовщину начала их романа экс-солист «Чай вдвоем» с супругой обменялись нежными словами в социальной сети.
Стас показал фото из семейного альбома, а Юлия опубликовала детские снимки себя и мужа.
«И даже когда нас не будет, и жизнь просто канет во мгле , прошу пусть останутся эти, две фотки стоять на столе... Сегодня исполнилось 16 лет нашей с @karapylka любви. Какая же выросла красивая и сильная девочка. Я горжусь, что она у нас есть, и уверен, что она всю жизнь будет жить со своими родителями», — иносказательно написал Стас о своем чувстве.
«16 лет назад эти двое, всю ночь сидели в машине и говорили о возможности быть вместе. Он очень настаивал, а она очень сомневалась и на то была масса причин...
Но, видимо вселенной лучше знать, как и что, поэтому, @stas_kostyushkin_official, я поздравляю нас с тобой с совершеннолетием отношений. Едем дальше.
Пы Сы: если что, годовщина свадьбы у нас в июле. Да, да, отмечаем две даты и, да, не треснет», — рассказала о начале романа Юлия.
«Люблю тебя, мой родной человечек», — признался в любви жене Стас в комментариях под фото.
Напомним, брак Костюшкиным стал для Юлии первым, а он женат уже в третий раз. У Костюшкиных растут двое сыновей: 13-летний Богдан и 4-летний Мирон. От второй жены у артиста есть 17-летний сын Мартин.
Фото и видео: Instagram Стаса и Юлии Костюшкиных
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