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48-летний Дмитрий Маликов удивил мощным торсом и агрессивными татуировками

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Фото из Instagram Дмитрия Маликова
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Дмитрий Маликов работает над популярностью в Сети.

Поклонники Дмитрия Маликова никогда не видели его полным, но и помешанным на спорте «качком» музыкант не был. Видеоролик, который певец разместил сегодня на своей страничке в Instagram, удивил его постоянных подписчиков. Мощный торс, агрессивные татуировки — именно таким артист предстал в давно забытом Ice Bucket Challenge.

Акция Ice Bucket Challenge («испытание ведром ледяной воды») направлена на повышение осведомленности о боковом амиотрофическом склерозе. Она призывает делать пожертвования фондам по исследованию этой болезни. Однако в наши дни она уже не так актуальна. Даже человек, ради которого затевался этот флешмоб, скончался — несчастье произошло в ноябре 2017 года.

А вот демонстрация обнаженного тела всегда дает результат: об этом прекрасно осведомлены российские звезды, в том числе и мужчины — Андрей Малахов, Сергей Глушко, Павел Воля, ну и сам Дмитрий Маликов, конечно. Кто-то использует графические редакторы, кто-то ищет правильные ракурсы, а кто-то — просто нанимает дублера.

Напомним, что ради повышения популярности своего блога в Instagram артист готов на многое. Так, недавно он удивил свою дочь Стефанию признанием в том, что она — приемная.

А вам важна популярность в соцсетях?

Фото: instagram

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