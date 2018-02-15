48-летний Дмитрий Маликов удивил мощным торсом и агрессивными татуировками

Акция Ice Bucket Challenge («испытание ведром ледяной воды») направлена на повышение осведомленности о боковом амиотрофическом склерозе. Она призывает делать пожертвования фондам по исследованию этой болезни. Однако в наши дни она уже не так актуальна. Даже человек, ради которого затевался этот флешмоб, скончался — несчастье произошло в ноябре 2017 года.

А вот демонстрация обнаженного тела всегда дает результат: об этом прекрасно осведомлены российские звезды, в том числе и мужчины — Андрей Малахов, Сергей Глушко, Павел Воля, ну и сам Дмитрий Маликов, конечно. Кто-то использует графические редакторы, кто-то ищет правильные ракурсы, а кто-то — просто нанимает дублера.

Напомним, что ради повышения популярности своего блога в Instagram артист готов на многое. Так, недавно он удивил свою дочь Стефанию признанием в том, что она — приемная.

А вам важна популярность в соцсетях?

Фото: instagram