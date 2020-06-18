46-летняя телеведущая Аврора в персиковом бикини похвасталась плоским животом

46-летняя телеведущая Аврора (Ирина Юдина) похвасталась подписчикам плоским животом. Она отметила, что фото было сделано в другой, докоронавирусной жизни, и в этом году всем придется загорать на балконах.

«Кто как готовится к пляжному сезону, а я всегда покупаю новый купальник! И не один! Да, сейчас с пляжами ситуация необычная — этим летом будем загорать на балконе, на даче, в городских бич-клубах, а кому-то удастся вырваться на море. Но от покупки не стану отказываться», — написала она рядом с фото.