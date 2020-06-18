46-летняя телеведущая Аврора в персиковом бикини похвасталась плоским животом
Фото: Instagram Авроры
46-летняя телеведущая Аврора (Ирина Юдина) похвасталась подписчикам плоским животом. Она отметила, что фото было сделано в другой, докоронавирусной жизни, и в этом году всем придется загорать на балконах.
«Кто как готовится к пляжному сезону, а я всегда покупаю новый купальник! И не один! Да, сейчас с пляжами ситуация необычная — этим летом будем загорать на балконе, на даче, в городских бич-клубах, а кому-то удастся вырваться на море. Но от покупки не стану отказываться», — написала она рядом с фото.
«Красивая фигура, а животик то втянут», «Мне тааак нужен новый купальник! Пошла вчера загорать на балкон, а загорать то не в чем... Перед соседями даже неудобно», «Аврора, делитесь как можно сохранить такую форму? Огонь — фигурка», «Ну как? Как можно оставаться с такой фигурой?», «Секси», «Прекрасно выглядите», — написали Авроре в комментариях.
Несколько недель назад телеведущая рассказала, что она и ее муж переболели коронавирусом. Тогда Аврора отметила, что состояние их было тяжелым, и было страшно, особенно по ночам.
Фото и видео: Instagram Авроры
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