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Телеведущая Аврора с мужем уверены, что переболели коронавирусом: «Было очень страшно, особенно по ночам»

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Аврора с мужем Алексеем Трейманом

Фото: Instagram

Звезда ТВ заявила, что пневмония, возникшая у нее супругом, была именно из-за COVID-19.

За сутки в России коронавирус подтвердили у 1154 человек. Это антирекорд для нашей страны со времени начала пандемии.

На волне всеобщей взволнованности ситуацией с COVID-19 телеведущая Аврора (Ирина Юдина) шокировала подписчиков признанием, что она с мужем излечилась от «китайского» вируса. Несмотря на то, что результаты теста показали отрицательный вариант, Аврора уверена: пневмония у нее и супруга возникла именно из-за «короны».

«Сразу же скажу про коронавирус: тест у нас брали 2 раза. Первый брала скорая, и что с ним неизвестно (в базе нас не оказалось), второй брали врачи из поликлиники, и каждый день они нам говорят, ваш анализ "серый", — начала рассказ телеведущая. — Так что корону нам никто не подтвердил, но мы уверены, что она есть (или была). Поскольку все признаки налицо: температура 37.3-38.5, дикая ломота в теле, слабость, потеря обоняния и в результате пневмония. У Алексея двусторонняя, у меня в правом легком».

«Когда стало понятно, что мы заболели (стала подниматься t, болеть голова и все тело), мы созвонились с пульмонологом, у которой 7 лет наблюдается Алексей. У него фиброз легкого плюс бронхиальная астма, так что он был в зоне риска. Пульмонолог отправила нас срочно делать КТ легких, которая в результате и показала пневмонию.

Это было 12 дней назад. В тот же день мы начали лечение под дистанционным присмотром нашего врача», — продолжила Ирина Юдина, рассказав, какие препараты им назначили.

Она добавила, что от госпитализации им с супругом пришлось отказаться, так не с кем было оставить дочь и собаку. Они решили лечиться дома, но, если бы их состояние ухудшилось, они бы немедленно обратились в скорую.

«Скажу честно, было очень плохо. Все тело страшно ломило, в голову, как будто, забивали гвозди, а спина просто отваливалась. Температура ниже 37.3 не опускалась, иногда поднималась до 38. Слабость была такая, что больше 5 минут на ногах провести было невозможно. И самое главное - было очень страшно. Особенно по ночам», — призналась Аврора. С мужем они спали урывками, все время проверяя состояние друг друга.

Дочь телеведущей Аврора не избежала заражения и у нее также через несколько дней появились те же, что и у родителей, симптомы.

Ирина Юдина добавила, что через несколько дней мучений они с мужем пошли на поправку. Она поблагодарила всех медиков, которые контролировали ход болезни у нее с мужем и у дочки. Телеведущая также отметила, что в деле выздоровления очень важен положительный настрой.

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