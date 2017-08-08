Певица напомнила о секрете вечной молодости

«"Тепло ли тебе, девица?" Решила охладиться в криокапсуле», — написала она под фото.

Многодетная мама Кристина Орбакайте относится к тем счастливицам, кто выглядит на 20 лет моложе своего возраста. И все дело — не только в генетике. Как оказалось, певица поддерживает себя в тонусе по рецепту Екатерины Андреевой.

«Ух тыыы! Как интересно... На что, интересно, похоже по ощущениям?», «Кристина, вы не изменились со времён фильма "Чучело"», «На девочку щас похожа. Из "Чучела", блин хорошо заморозилась», — отмечают поклонники.

О пользе криокамеры не так давно подробно рассказывала известная телеведущая Екатерина Андреева, которая почти на десять лет старше певицы. «Не верьте тем, кто пишет в журналах, что я сплю в холодной комнате. Все гораздо хуже», — шутит вечно молодая красавица.

Судя по всему, метод работает! А вы верите в эффект подобных процедур?

Фото: instagram.com