44-летняя звезда сериала «Клон» Джованна Антонелли показала фигуру в мини-бикини

Поклонники актрисы восхитились стройностью, которую ей удалось сохранить в свои 44 года.

Джованна Антонелли — многодетная мама. У нее есть 15-летний сын Пьетро от партнера по «Клону» Мурилу Бенисиу и 9-летние двойняшки Антония и София от режиссера Леонарду Ногейра.