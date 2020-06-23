44-летняя звезда сериала «Клон» Джованна Антонелли показала фигуру в мини-бикини
Бразильская актриса Джованна Антонелли похвасталась стройностью.
«Божественно! Находясь в домашнем офисе, отлучилась на 30 минут в понедельник!!! Здоровой недели всем», — написала она.
Поклонники актрисы восхитились стройностью, которую ей удалось сохранить в свои 44 года.
Джованна Антонелли — многодетная мама. У нее есть 15-летний сын Пьетро от партнера по «Клону» Мурилу Бенисиу и 9-летние двойняшки Антония и София от режиссера Леонарду Ногейра.
Фото и видео: Instagram/@giovannaantonelli
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