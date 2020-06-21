Джованна Антонелли похвасталась стройной фигурой в коротких шортах
Фото: Instagram/@giovannaantonelli
44-летняя бразильская актриса Джованна Антонелли знакома российским зрителям по роли Жади в сериале «Клон». Несмотря на то, что с момента выхода мелодрамы прошло без малого двадцать лет, Джованна практически не изменилась и все так же может похвастаться стройной фигурой. Актриса поделилась в Instagram новым снимком с неожиданным подарком — большой гроздью бананов. Короткие светло-голубые джинсовые шорты с бахромой и отвернутым поясом и укороченный лонгслив подчеркнули изящную фигуру актрисы.
«Милая», «Однажды я стану худой, чтобы так повернуть пояс шорт», «Я просто вижу плоский животик ... Замечательно, как всегда», «Если бы только бананы были в центре внимания, я вижу только Вас», «Слишком красивая», «Слишком много красоты для одного человека», «Идеальная красотка», «Любовь всей моей жизни», «О, ты такая красивая»,— восхищаются Джованной поклонники (прим. Passion.ru: орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).
Напомним, у Джованны Антонелли есть 15-летний сын Пьетро от партнера по «Клону» Мурилу Бенисиу, а также 9-летние двойняшки Антония и София от режиссера Леонарду Ногейра.
Фото: Instagram/@giovannaantonelli
Видео: Instagram/@giovannaantonell
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