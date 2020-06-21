Джованна Антонелли похвасталась стройной фигурой в коротких шортах

«Милая», «Однажды я стану худой, чтобы так повернуть пояс шорт», «Я просто вижу плоский животик ... Замечательно, как всегда», «Если бы только бананы были в центре внимания, я вижу только Вас», «Слишком красивая», «Слишком много красоты для одного человека», «Идеальная красотка», «Любовь всей моей жизни», «О, ты такая красивая»,— восхищаются Джованной поклонники (прим. Passion.ru: орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Напомним, у Джованны Антонелли есть 15-летний сын Пьетро от партнера по «Клону» Мурилу Бенисиу, а также 9-летние двойняшки Антония и София от режиссера Леонарду Ногейра.