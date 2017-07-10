Юлия Высоцкая делится личными фотографиями

Не стоит выставлять напоказ то, что может вызвать зависть у твоих подписчиков — такого правила долгое время придерживалась Юлия Высоцкая. На мировоззрение популярной актрисы и телеведущей сильно повлиял несчастный случай с ее дочерью, который стал, по ее мнению, следствием дурного глаза. Но время идет, и в блоге звезды начали появляться нежные фотографии с мужем, а теперь — и серия снимков с семейного отдыха.