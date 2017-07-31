Молодая мама Натали откровенно заговорила о своих кошмарах

Обидный ярлык «старородящая» может получить любая женщина, которая впервые отправляется в роддом после 35 лет. Для второго ребенка порог чуть выше. Когда 43-летняя певица Натали носила под сердцем третьего сына, ее мучали страхи, о которых она откровенно рассказала Андрею Малахову.

На протяжении всей беременности певицу одолевали мысли о смерти. «А вдруг меня не станет, и будут они одни без меня», — мучала себя мама пока еще двоих сыновей. Женщине было страшно, что что-то пойдет не так, ведь в обществе принято считать, что у взрослых будущих мам серьезно возрастает риск осложнений.

Предпосылки были. Первая беременность певицы закончилась выкидышем, через два года случилась вторая, замершая. «После моих неудач с беременностями первыми, для меня была бы благодать и счастье хотя бы одного родить», — улыбается Натали.

Певица, значимую часть жизни которой составляет вера, просила бога, чтобы тот дал ей радостные и быстрые роды. Так и случилось: третьи роды Натали продлились всего четыре часа. «Подарок на 25-летие свадьбы, так получилось», — смеется молодая мама.