43-летняя Наталия Орейро взбудоражила фанатов смелым фото в платье с декольте до пояса: «Сама изящность»
Фото: East News
43-летняя Наталия Орейро опубликовала в социальной сети новые фото, где позирует в смелом наряде. Для съемок в одном из телешоу (судя по антуражу, актриса находится в студии), звезда аргентинского кино выбрала элегантное черное платье с глубоким декольте и сделала укладку с крупными локонами.
«Люблю», «Зайду сюда и сразу смотрю песню из "ангела", привычка, что ли», «Сама изящность», «Моя любовь», «Самая красивая», «Наташа, мы тебя любим», — полетели комплименты в адрес Орейро.
Ранее Наталия, у которой в России миллионы фанатов, заявила, что намерена получить гражданство нашей страны. Актриса не раз признавалась, что она чувствует себя здесь своей. «Я самая русская из иностранных артистов», — говорила певица и артистка.
«Я начала процедуру в российском посольстве в Аргентине. Я так много путешествую и имею столько связей с Россией, что меня спросили, хотела бы ли я оформить это официально. Я сказала, что для меня это была бы честь. Так что я заполнила кучу бумаг, они на рассмотрении», — поделилась недавно Наталия.
Фото: Instagram Наталии Орейро, East News
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