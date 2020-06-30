43-летняя Наталия Орейро взбудоражила фанатов смелым фото в платье с декольте до пояса: «Сама изящность»

«Люблю», «Зайду сюда и сразу смотрю песню из "ангела", привычка, что ли», «Сама изящность», «Моя любовь», «Самая красивая», «Наташа, мы тебя любим», — полетели комплименты в адрес Орейро.

Ранее Наталия, у которой в России миллионы фанатов, заявила, что намерена получить гражданство нашей страны. Актриса не раз признавалась, что она чувствует себя здесь своей. «Я самая русская из иностранных артистов», — говорила певица и артистка.

«Я начала процедуру в российском посольстве в Аргентине. Я так много путешествую и имею столько связей с Россией, что меня спросили, хотела бы ли я оформить это официально. Я сказала, что для меня это была бы честь. Так что я заполнила кучу бумаг, они на рассмотрении», — поделилась недавно Наталия.