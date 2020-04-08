passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Море, солнце и счастливые улыбки: Екатерина Климова опубликовала фото с детьми из отпуска

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 11

Фото: Instagram

42-летняя популярная актриса и многодетная мама Екатерина Климова показала семейные фотографии из путешествия, о котором теперь всем приходится только мечтать.
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Фото: Instagram

Во время самоизоляции, в которой все вынуждены находиться из-за эпидемии коронавируса, Екатерина Климова решила вспомнить прекрасные времена, когда мы могли свободно путешествовать. «Воспоминания как сны, реальность как фантастика», — подписала она фотографии из отпуска с детьми.

Подписчики оценили пост актрисы, а также то, как она прекрасно выглядит. «Как все верно сказано», «Лучше не скажешь», «Катя вы супер стар как и дети», «Какая ж Вы красотка!», «Восхитительная», «Катя, Вы неприлично)) хорошо выглядите!!!», «Как же здорово! И как надо ценить такие моменты!!!», «Катя, вы огонь», «Какая вы молодая и красивая!!!!!!!!!», «Точно сказано», «Хорошие слова», «Ай да Катя...!», «Восхитительная», «Скорей бы эта фантастика закончилась,а то и правда кажется,что вся прошлая жизнь-сон..», «Какая у вас классная фигура», — пишут они в комментариях. Напомним, что у Екатерины Климовой четверо детей — 17-летняя Елизавета, 13-летний Матвей, 11-летний Корней и 4-летняя дочь Белла.

Фото: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Останови меня!