Море, солнце и счастливые улыбки: Екатерина Климова опубликовала фото с детьми из отпуска

Подписчики оценили пост актрисы, а также то, как она прекрасно выглядит. «Как все верно сказано», «Лучше не скажешь», «Катя вы супер стар как и дети», «Какая ж Вы красотка!», «Восхитительная», «Катя, Вы неприлично)) хорошо выглядите!!!», «Как же здорово! И как надо ценить такие моменты!!!», «Катя, вы огонь», «Какая вы молодая и красивая!!!!!!!!!», «Точно сказано», «Хорошие слова», «Ай да Катя...!», «Восхитительная», «Скорей бы эта фантастика закончилась,а то и правда кажется,что вся прошлая жизнь-сон..», «Какая у вас классная фигура», — пишут они в комментариях. Напомним, что у Екатерины Климовой четверо детей — 17-летняя Елизавета, 13-летний Матвей, 11-летний Корней и 4-летняя дочь Белла.