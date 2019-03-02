41-летняя звезда «Аншлага» Карина Зверева жалеет, что поздно стала мамой

Многие отмечают, что Карина выглядит моложе своего настоящего возраста. По словам Зверевой, ей очень повезло с наследственностью, однако своей грудью артистка обязана пластическому хирургу.

Стоит отметить, что Ксения Собчак также сожалеет, что впервые стала мамой лишь в 35 лет. «Я ужасно это все не любила, но после того момента, как у меня появился Платон... Но сейчас я уже думаю: так жалко, что мне уже немножко больше лет, 37, то что надо было раньше начинать, и я понимаю, что я хочу. Не много, но одного я бы хотела», — сказала телеведущая в беседе с Матильдой Шнуровой.