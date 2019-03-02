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41-летняя звезда «Аншлага» Карина Зверева жалеет, что поздно стала мамой

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Карина Зверева и Геннадий Ветров были женаты 14 лет

Фото: Natalya Loginova/Globallookpress
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Актриса сделала неожиданное заявление.

41-летняя Карина Зверева знакома зрителям по ролям Ляли и Музы Петровны Шальных в юмористическом шоу «Аншлаг». Будучи одной из самых юных участниц «Аншлага», 20-летняя Карина в 1997 году вышла замуж за юмориста Геннадия Ветрова, который был старше нее на 19 лет. Пара развелась в 2011 году, а сейчас Зверева состоит в отношениях с фитнес-тренером Рафаэлем Хусяиновым, которому два года назад подарила сына. В недавнем интервью Карина призналась, что очень жалеет, что поздно стала мамой. «Я очень жалею, что я поздно родила и что я не настояла с Геной по молодости, по глупости. Понюхала сцену, и понеслось — гастроли. У него уже дочка была, и он особо не настаивал. Ну, успеем. А когда решили…. Дети рождаются в любви. И вот сейчас, когда сын растет, он каждый день меняется. И мне хочется еще и еще маленького человека вырастить со своей личностью. Вот только это. А в профессии я не жалею ни о чем», — цитирует комедиантку «Пятый канал».

Карина Зверева и Геннадий Ветров (архивное фото)

Фото: Natalya Loginova/Globallookpress

Многие отмечают, что Карина выглядит моложе своего настоящего возраста. По словам Зверевой, ей очень повезло с наследственностью, однако своей грудью артистка обязана пластическому хирургу.

Стоит отметить, что Ксения Собчак также сожалеет, что впервые стала мамой лишь в 35 лет. «Я ужасно это все не любила, но после того момента, как у меня появился Платон... Но сейчас я уже думаю: так жалко, что мне уже немножко больше лет, 37, то что надо было раньше начинать, и я понимаю, что я хочу. Не много, но одного я бы хотела», — сказала телеведущая в беседе с Матильдой Шнуровой.

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Текст: Наталья Емельянова

Фото: Natalya Loginova, Ekaterina Tsvetkova, Pravda Komsomolskaya/Globallookpress, Instagram

Видео: YouTube

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