Ксения Собчак поговорила с Матильдой Шнуровой о разводе и призналась, что жалеет, что поздно родила ребенка

Гостьей нового шоу Ксении Собчак стала ее подруга Матильда Шнурова. Этот разговор светские сплетники растолковали как подготовку ведущей к разводу: супруга Максима Виторгана, на их взгляд, слишком сильно интересовалась этим вопросом.

«Как ты думаешь, почему все-таки, вот я это просто и на себе тоже чувствую, почему у нас в стране всегда если происходит какая-то ситуация и люди расстаются, почему всегда общество нападает прежде всего на женщину, если женщина по той или иной причине сама принимает решение уйти из семьи», — размышляет Ксения.

Затронула она и тему детей: «Я ужасно это все не любила, но после того момента как у меня появился Платон... Но сейчас я уже думаю: так жалко, что мне уже немножко больше лет, 37, то что надо было раньше начинать, и я понимаю, что я хочу. Не много, но одного я бы хотела».

«Какой трогательный выпуск», «Вы в этом интервью такая трепетно-женственная, мягкая и чарующая», — обсуждают подписчики Ксении. «Так долго обсуждали тему общественного порицания женщины при разводе, что у нас серьезные подозрения возникли: с какой целью интересуетесь?», — пишет паблик «Только никому».

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram