40-летняя Пэрис Хилтон рассказала о своей беременности
27 июля западная пресса сделала 40-летнюю Пэрис Хилтон беременной. Таблоиды публиковали фото, на котором Хилтон запечатлена с женихом Картером Реумом. Ее сняли в таком ракурсе, что кажется, что у нее уже большой живот. Но знаменитость поспешила развеять все слухи.
Она записала подкаст, в котором рассказала, что, несмотря на все мечты о материнстве, она не собирается рожать до следующего года.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/parishilton
«Я не беременна. Я жду свадьбу в следующем году», — прокомментировала она.
Пэрис Хилтон не скрывает, что мечтает о детях. В прошлом году она призналась, что ее давняя подруга Ким Кардашьян посоветовала прибегнуть к процедуре ЭКО. Хилтон не стала скрывать, что эта мысль ей в голову не приходила, но она вполне себе здравая.
Известно, что мать четверых детей Ким Кардашьян младших рожала не сама. После двух беременностей по показаниям здоровья медики запретили ей самой вынашивать детей. А они с мужем Канье Уэстом хотели больше малышей. Дочь Чикаго и сына Псалма им родили суррогатные матери.
Пэрис Хилтон и Картер Реум обручились в феврале, через полгода после того как стало известно об их романе. Пэрис называет избранника лучшим мужчиной в жизни и родственной душой.
Фото и видео: Instagram, Getty Images
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