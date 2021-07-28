40-летняя Пэрис Хилтон рассказала о своей беременности

Пэрис Хилтон не скрывает, что мечтает о детях. В прошлом году она призналась, что ее давняя подруга Ким Кардашьян посоветовала прибегнуть к процедуре ЭКО. Хилтон не стала скрывать, что эта мысль ей в голову не приходила, но она вполне себе здравая.

Известно, что мать четверых детей Ким Кардашьян младших рожала не сама. После двух беременностей по показаниям здоровья медики запретили ей самой вынашивать детей. А они с мужем Канье Уэстом хотели больше малышей. Дочь Чикаго и сына Псалма им родили суррогатные матери.

Пэрис Хилтон и Картер Реум обручились в феврале, через полгода после того как стало известно об их романе. Пэрис называет избранника лучшим мужчиной в жизни и родственной душой.