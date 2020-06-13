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«А вы в каком классе учитесь?» Поклонники Маши Малиновской оценили результаты ее удачной пластики век

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Поклонники оценили преображение Маши Малиновской

Фото: Инстаграм Маши Малиновской

Телеведущая не стала скрывать от поклонников, что сделала блефаропластику, и показала в своем Инстаграм, как выглядит после операции.

Маша Малиновская не раз экспериментировала с изменением внешности, и всегда открыто рассказывала обо всех пережитых процедурах. Вот и сейчас звезда не стала скрывать, что легла под нож пластического хирурга.

На фотографии видно, что Мария избавилась от нависшего века. Взгляд стал более открытым.

Поклонники поддержали теледиву и положительно оценили изменения в ее внешности, упомянув, что она стала выглядеть еще прекраснее и моложе, чем раньше. «Красотуля девочка», «Круто конечно. Но и смелость надо иметь чтоб решиться..это же так трудно переходить после операции...», «Прекрасные глаза, а какие чарующие губки ммм», «Шикарна и как девочка мила», «А вы в каком классе учитесь?» - не стали скрывать восторженных эмоций фолловеры.

В своем Инстаграме 39-летняя телеведущая не раз рассказывала о процедурах и операциях, которые она сделала ранее. Звезда изменяла форму носа и щек, решилась на подтяжку лица и удалила биополимер из губ. О некоторых изменениях во внешности Мария очень жалеет и просит подписчиков всегда подходить к решению о пластике осмысленно.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото и видео: Instagram

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