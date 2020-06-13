«А вы в каком классе учитесь?» Поклонники Маши Малиновской оценили результаты ее удачной пластики век

Поклонники поддержали теледиву и положительно оценили изменения в ее внешности, упомянув, что она стала выглядеть еще прекраснее и моложе, чем раньше. «Красотуля девочка», «Круто конечно. Но и смелость надо иметь чтоб решиться..это же так трудно переходить после операции...», «Прекрасные глаза, а какие чарующие губки ммм», «Шикарна и как девочка мила», «А вы в каком классе учитесь?» - не стали скрывать восторженных эмоций фолловеры.

В своем Инстаграме 39-летняя телеведущая не раз рассказывала о процедурах и операциях, которые она сделала ранее. Звезда изменяла форму носа и щек, решилась на подтяжку лица и удалила биополимер из губ. О некоторых изменениях во внешности Мария очень жалеет и просит подписчиков всегда подходить к решению о пластике осмысленно.