40-летняя Анна Семенович похвасталась стройными ногами в мини-платье с кружевами
Фото: Instagram
Анна Семенович разместила в Instagram фото, на котором позирует в мини-платье с кружевами и хвастается стройными ногами. Причем, в комментариях она отметила, что снимок не ретушировали с помощью фотошопа.
«Пантера перед уборкой квартиры», — шутливо подписала она фотографию.
«Ох», «Анютик, ты просто секси, любимая принцесса», «Вообще бомба», «Дал же бог», «Какая шикарная», — получила Анна комплименты.
Несколькими днями ранее Анна Семенович пошутила в Instagram, что, если не перестанет есть, то будет выглядеть, как толстая героиня своего популярного клипа. Также певица делилась советами, как правильно принимать ванну во время разгула коронавируса.
Фото и видео: Instagram
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