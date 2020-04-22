40-летняя Анна Семенович похвасталась стройными ногами в мини-платье с кружевами

«Ох», «Анютик, ты просто секси, любимая принцесса», «Вообще бомба», «Дал же бог», «Какая шикарная», — получила Анна комплименты.

Несколькими днями ранее Анна Семенович пошутила в Instagram, что, если не перестанет есть, то будет выглядеть, как толстая героиня своего популярного клипа. Также певица делилась советами, как правильно принимать ванну во время разгула коронавируса.