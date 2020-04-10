Анна Семенович на своем примере рассказала, как можно принимать ванну во время эпидемии коронавируса

Во время эпидемии коронавируса специалисты рекомендуют соблюдать режим самоизоляции, при необходимости покинуть жилище — соблюдать дистанцию, носить маску и перчатки, а по возвращении домой — оставлять обувь в безопасном месте (снаружи или на пропитанном раствором содержащих хлор моющих средств полотенце), отправлять в стирку одежду, тщательно мыть руки и лицо. Анна Семенович пошла дальше — она принимает ванну полностью.

«После каждого выхода на улицу, прихожу домой и делаю полную дезинфекцию! Набираю ванну с солью, добавляю соду и много мыла, на всякий случай», — рассказала она в блоге.

«Аннечка молодчина. Ванна очищает от всех бактерий», «Да, я тоже, если выхожу, обязательно в душ и обувь с хлоркой мою», «А мы топим баню и паримся с пихтовым или с эвкалиптовым маслом», «Анечка, это прям видео к какому-нибудь новому клипу», «Анна какая жы вы красивая», — поддержали ее одни подписчики.

«Это уже сумашествие Анна», «На эту дезинфекцию ни каких нервов не хватает уже», «Это не спасет к сожалению», «Немного жутковато», «Соль, сода, много мыла... Не опасно?», «Кукуха едет», «Зачем такое выкладывать», «Совсем уже, показать нечего», — критикуют другие.