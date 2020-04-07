4-летняя дочь Игоря Николаева бросилась обнимать папу после его возвращения из «коронавирусной больницы»
Вероника Николаева очень обрадовалась возвращению папы из «Коммунарки».
На протяжении нескольких недель поклонники Игоря Николаева следили за новостями из «Коммунарки», куда 60-летний музыкант попал с пневмонией и подозрением на коронавирус в конце марта. Врачи оказали артисту необходимую помощь и, сделав три теста на COVID-19, отпустили домой.
Дома Игоря Юрьевича ждали жена и дочь. 4-летняя Вероника так соскучилась по папе, что тут же бросилась его обнимать. Момент счастливой встречи запечатлела мама малышки и опубликовала его в блоге.
К счастью, результаты тестов, которые врачи брали у главы семейства, оказались отрицательными. Поклонники радуются воссоединению семейства!
Фото и видео: Instagram
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