4-летняя дочь Игоря Николаева бросилась обнимать папу после его возвращения из «коронавирусной больницы»

На протяжении нескольких недель поклонники Игоря Николаева следили за новостями из «Коммунарки», куда 60-летний музыкант попал с пневмонией и подозрением на коронавирус в конце марта. Врачи оказали артисту необходимую помощь и, сделав три теста на COVID-19, отпустили домой.

Дома Игоря Юрьевича ждали жена и дочь. 4-летняя Вероника так соскучилась по папе, что тут же бросилась его обнимать. Момент счастливой встречи запечатлела мама малышки и опубликовала его в блоге.

К счастью, результаты тестов, которые врачи брали у главы семейства, оказались отрицательными. Поклонники радуются воссоединению семейства!