4 июля: самые интересные новости и фотографии в Instagram звезд
Прохладное московское лето не может испортить планы тем, кто настроился на отдых, ведь есть и другие края. Нонна Гришаева улетела с семьей в Грузию, сегодня артистка опубликовала фото с горного водопада. Анфиса Чехова демонстрирует свои пышные формы на одном из пляжей Испании. Илья Глинников с избранницей проводит время на Маврикии. Ксения Бородина похвасталась фотографией своей большой семьи: они отдыхают в Турции. Сын Ирины Дубцовой — там же.
Сергей Лазарев тоже проводит время в Турции, туда он улетел с концертами. Дима Билан улетел в Африку отдыхать. Дочь Егора Кончаловского Маша ушла в пеший поход по Крыму.
Филипп Киркоров поделился видеороликом из Парижа, там тоже отличная погода:
Наш 1 парижский день сегодня,4 июля 2017,наполнен невероятными приключениями и экскурсиями.... ЛУВР, НОТР ДАМ ДЕ ПАРИ, ТРИУМФАЛЬНАЯ АРКА,ЭЙФЕЛЕВА БАШНЯ И......наша любимая ,fashion icon @rudkovskayaofficial и супермодель @lenaperminova . Только в Париже! С корабля на Бал! Из Баку в Париж и сразу невероятные незабываемые эмоции.. Парижские каникулы продолжаются.... Style by @rafsimons
Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov)
Рената Литвинова проводит время в музеях Франции и делится наблюдениями: «На день своей смерти Диор расписал свой день по часам - жизнь очень быстрая?»
Гном Гномыч, он же Саша Плющенко, передал привет родителям:
Папа , мама , привет из Диснейленда 💙🙈
Публикация от Гном Гномыч (А. Плющенко) (@gnomgnomych)
Анастасия Волочкова от всей души радуется каникулам на море: «Я давно мечтала отдохнуть, понежиться в тепле на море. Наша московская погода не располагает ни к загару, ни к плаванию. И синоптики обещают, что купальный сезон так и не будет открыт в наших широтах». Катя Лель наслаждается прогулками с мужем:
Прогулка с любимым супругом . Супер аромат липы вдохновляет👐🏻😀. #Катялель #люблювас #ароматлипы #обожаю
Публикация от Katya Lel- Singer (@katyalel777)
Впрочем, не все звезды отдыхают, некоторые работают. Анна Седокова с дочками поучаствовала в красивой совместной фотосессии:
Это мы ❤️ Сегодня малышки побывали на своей первой большой фотосессии . Все прошло отлично , даже лучше , чем я ожидала . Не сражались друг с другом , не развалили студию , не сожгли гримерную )) Вот только как обьяснить , почему нельзя забрать с собой домой всю одежду ))))) Привыкаем к жизни в кадре . Алина снимает свой блог , а Мо приручает лебедя . И муху ))))))
Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)
Наталья Ионова — тоже: она примерила образ сексуальной учительницы.
Нюша показала, что скрывается за кадром, когда она снимает видео о тренировках:
Наталья Штурм поспешила на помощь к другу и отчиталась об этом на всю страну:
Спасибо всем, кто переживает за #женяосин . Сегодня был тяжёлый день, мы с врачами 8 часов пытались уговорить Женьку лечь в клинику на обследование. И он уже был согласен, если бы не... Скажу как есть: армия журналистов окружила дом в надежде получить жареные факты. Его телефон обрывают телевизионщики, суля гонорары, но не для того, чтобы помочь с лечением, а использовать больного артиста для разовых съёмок и выкинуть, как отработанный материал. Звонили "друзья", которые готовы были примчаться "спасать" от врачей. Даже охрана дома была на нашей стороне, максимально сотрудничая. Одно не понимаю: зачем обманывать поклонников, зрителей, читателей, если тебе не надо на лечение ног, тебе, Женя, надо просто на бутылку?? Я привезла врачей, все оплачено, готова одноместная палата в частной клинике - Жене только нужно было дойти до лифта и спуститься с нами в машину... знаете, сколько денег прислали ему поклонники на "псевдо-лечение"? Все лишь 200 рублей! Значит меня услышали! Знайте, эти деньги не на лечение, а на смерть. Диагноз врача - цирроз печени и не только... #какесть #всяправда #звезды #бесполезно #увы #болезнь #сукивыанедрузья #лечить #принудительно #евгенийосин
Публикация от Natalia Shturm (@nataliashturm)
Фото: instagram.com