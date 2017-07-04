Оказывается, не все звезды сбежали из Москвы на время непогоды. Смотрим:

Прохладное московское лето не может испортить планы тем, кто настроился на отдых, ведь есть и другие края. Нонна Гришаева улетела с семьей в Грузию, сегодня артистка опубликовала фото с горного водопада. Анфиса Чехова демонстрирует свои пышные формы на одном из пляжей Испании. Илья Глинников с избранницей проводит время на Маврикии. Ксения Бородина похвасталась фотографией своей большой семьи: они отдыхают в Турции. Сын Ирины Дубцовой — там же.

Сергей Лазарев тоже проводит время в Турции, туда он улетел с концертами. Дима Билан улетел в Африку отдыхать. Дочь Егора Кончаловского Маша ушла в пеший поход по Крыму.

Филипп Киркоров поделился видеороликом из Парижа, там тоже отличная погода:

Рената Литвинова проводит время в музеях Франции и делится наблюдениями: «На день своей смерти Диор расписал свой день по часам - жизнь очень быстрая?»

Гном Гномыч, он же Саша Плющенко, передал привет родителям:

Папа , мама , привет из Диснейленда 💙🙈

Публикация от Гном Гномыч (А. Плющенко) (@gnomgnomych)

Анастасия Волочкова от всей души радуется каникулам на море: «Я давно мечтала отдохнуть, понежиться в тепле на море. Наша московская погода не располагает ни к загару, ни к плаванию. И синоптики обещают, что купальный сезон так и не будет открыт в наших широтах». Катя Лель наслаждается прогулками с мужем:

Впрочем, не все звезды отдыхают, некоторые работают. Анна Седокова с дочками поучаствовала в красивой совместной фотосессии:

Наталья Ионова — тоже: она примерила образ сексуальной учительницы.

Нюша показала, что скрывается за кадром, когда она снимает видео о тренировках:

Наталья Штурм поспешила на помощь к другу и отчиталась об этом на всю страну:

Спасибо всем, кто переживает за #женяосин . Сегодня был тяжёлый день, мы с врачами 8 часов пытались уговорить Женьку лечь в клинику на обследование. И он уже был согласен, если бы не... Скажу как есть: армия журналистов окружила дом в надежде получить жареные факты. Его телефон обрывают телевизионщики, суля гонорары, но не для того, чтобы помочь с лечением, а использовать больного артиста для разовых съёмок и выкинуть, как отработанный материал. Звонили "друзья", которые готовы были примчаться "спасать" от врачей. Даже охрана дома была на нашей стороне, максимально сотрудничая. Одно не понимаю: зачем обманывать поклонников, зрителей, читателей, если тебе не надо на лечение ног, тебе, Женя, надо просто на бутылку?? Я привезла врачей, все оплачено, готова одноместная палата в частной клинике - Жене только нужно было дойти до лифта и спуститься с нами в машину... знаете, сколько денег прислали ему поклонники на "псевдо-лечение"? Все лишь 200 рублей! Значит меня услышали! Знайте, эти деньги не на лечение, а на смерть. Диагноз врача - цирроз печени и не только... #какесть #всяправда #звезды #бесполезно #увы #болезнь #сукивыанедрузья #лечить #принудительно #евгенийосин

Публикация от Natalia Shturm (@nataliashturm)

Фото: instagram.com