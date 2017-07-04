Оказывается, не все звезды сбежали из Москвы на время непогоды. Смотрим:

Прохладное московское лето не может испортить планы тем, кто настроился на отдых, ведь есть и другие края. Нонна Гришаева улетела с семьей в Грузию, сегодня артистка опубликовала фото с горного водопада. Анфиса Чехова демонстрирует свои пышные формы на одном из пляжей Испании. Илья Глинников с избранницей проводит время на Маврикии. Ксения Бородина похвасталась фотографией своей большой семьи: они отдыхают в Турции. Сын Ирины Дубцовой — там же.

Сергей Лазарев тоже проводит время в Турции, туда он улетел с концертами. Дима Билан улетел в Африку отдыхать. Дочь Егора Кончаловского Маша ушла в пеший поход по Крыму.

Филипп Киркоров поделился видеороликом из Парижа, там тоже отличная погода: