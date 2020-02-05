4 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Саша Савельева показала фото с мужем: «Вот эти театралы сходили вчера на очень хороший спектакль в @sovremenniktheatre Советую от души, называется “Папа"... Тяжелый морально, вынимающий душу- но эти эмоции нужны. Пожалуйста, сходите (фотка сделана до спектакля, после были слезы)».
Юлия Высоцкая показала романтичное фото: «Планы на вечер? #этотайна #мнеэтонравится #вторниктоже #mytuesday #mipiace #juliavysotskaya #юлиявысоцкая».
Ирина Гринева поделилась атмосферой: «Иногда она синяя, иногда серая или коричневая; неизменно холодная и непитьевая. Я взялся ее процеживать потому, что она содержит отражения, в том числе и мое. #Венеция #причалырадости».
Иосиф Пригожин подшучивает над Валерией: «И это на просьбу записать ролик к 1 марта в Доме музыки. Разве так можно ? Злится последнее время на меня. И это после 16 лет брака».
Игорь Верник поделился архивными фотографиями:
«Пришла на Иогу в и встретила Катюшу с Андреем и Гусеной», — поделилась Эвелина Бледанс.
Фото и видео: instagram
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