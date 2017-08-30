Любовь Толкалина показала последствия процедуры лазерного омоложения

«Лазеры-шмазеры! Что и требовалось доказать», — восхищается актриса.

Решившая бороться за упругость и молодость кожи Любовь Толкалина подробно отвечает на вопросы подписчиц и демонстрирует любопытные фотографии и видеоролики. Еще вчера вид ее кожи мог испугать особо впечатлительных, но сегодня краснота спала и виден первый результат.

За преображением звезды следят и подруги. Особенно Катерина Шпица интересовалась, как будет себя чувствовать актриса с утра. «Любаааа! С тебя фото завтра!» — требовала она вчера.

Для сравнения — это видео Любови записывала незадолго до процедур.