39-летняя Любовь Толкалина показала обновленную кожу
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Любовь Толкалина показала последствия процедуры лазерного омоложения
Решившая бороться за упругость и молодость кожи Любовь Толкалина подробно отвечает на вопросы подписчиц и демонстрирует любопытные фотографии и видеоролики. Еще вчера вид ее кожи мог испугать особо впечатлительных, но сегодня краснота спала и виден первый результат.
«Лазеры-шмазеры! Что и требовалось доказать», — восхищается актриса.
За преображением звезды следят и подруги. Особенно Катерина Шпица интересовалась, как будет себя чувствовать актриса с утра. «Любаааа! С тебя фото завтра!» — требовала она вчера.
Для сравнения — это видео Любови записывала незадолго до процедур.
Фото: instagram.com