Любовь Толкалина сделала лазерное омолаживание

Поклонники 39-летней Любови Толкалиной часто восхищаются ее молодостью и красотой. Однако актрисам сложнее сохранить этот природный дар, в том числе и из-за необходимости постоянно иметь дело с гримом, который сильно сушит кожу. Сегодня артистка показала, какими способами ей все-таки удается выигрывать схватку с возрастом.

«А в Москве все по-прежнему. Разверзлись хляби небесные и никак не сверзаются обратно. И холод, и дождь, и кто-то сокрушается, может быть, по поводу этой погоды, но только не я», — сообщила Любовь. Она воспользовалась отсутствием солнца и сделала лазерное омолаживание.