Цена красоты: 39-летняя Любовь Толкалина показала, что помогает ей сохранить молодость
Поклонники 39-летней Любови Толкалиной часто восхищаются ее молодостью и красотой. Однако актрисам сложнее сохранить этот природный дар, в том числе и из-за необходимости постоянно иметь дело с гримом, который сильно сушит кожу. Сегодня артистка показала, какими способами ей все-таки удается выигрывать схватку с возрастом.
«А в Москве все по-прежнему. Разверзлись хляби небесные и никак не сверзаются обратно. И холод, и дождь, и кто-то сокрушается, может быть, по поводу этой погоды, но только не я», — сообщила Любовь. Она воспользовалась отсутствием солнца и сделала лазерное омолаживание.
В следующем посте женщина продемонстрировала процесс, после которого ей приходится некоторое время быть «помидоркой». На часть лица актрисы нанесена специальная мазь, которая помогает снизить неприятные ощущения.
Стоимость подобной процедуры — от 19500 рублей, ее необходимо проделывать раз в год. В среднем кожа восстанавливается около недели.
А вы уже пробовали подобные процедуры? Делитесь впечатлениями!
Фото: instagram.com, starface.ru