Елена Летучая продемонстрировала идеальную фигуру и длинные волосы на озорных фото.

Телеведущая Елена Летучая — фанат здорового образа жизни. Даже отдых она предпочитает активный, а любимый супруг поддерживает ее в этом. В этот Новый год звезда сделала армии своих фанатов царский подарок в виде нескольких весьма откровенных открыток.

Фотографии, на которых запечатлена Елена, стилизованы под праздничные. На одном из снимков дизайнеры пририсовали Елене сексуальные ушки, а на втором — разноцветные носочки, символизирующие уходящий и приходящий годы.