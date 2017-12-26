39-летняя Елена Летучая полностью обнажилась для новогодних открыток
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Елена Летучая продемонстрировала идеальную фигуру и длинные волосы на озорных фото.
Телеведущая Елена Летучая — фанат здорового образа жизни. Даже отдых она предпочитает активный, а любимый супруг поддерживает ее в этом. В этот Новый год звезда сделала армии своих фанатов царский подарок в виде нескольких весьма откровенных открыток.
Фотографии, на которых запечатлена Елена, стилизованы под праздничные. На одном из снимков дизайнеры пририсовали Елене сексуальные ушки, а на втором — разноцветные носочки, символизирующие уходящий и приходящий годы.
«Ух-ты», «Какая фигура!!!», «Елена, извините, можно попросить выложить необработанное фото!!!!!!», «Она здесь без одежды?», «А как можно приобрести такой календарь?», «Как Вам хорошо с длинными волосами!!!», «Лена отращивайте волосы, вам так хорошо, очень классно!», «Такая прямо девочка и не строгая», — восхищены фанаты.
Фото: instagram