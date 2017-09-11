На днях Елена Летучая улетела на солнечный остров Бали. Там ведущая наслаждается долгожданным отдыхом и делится с поклонниками яркими фотографиями.

Так, сегодня главная Ревизорро страны опубликовала несколько снимков, которые буквально взбудоражили пользователей Сети. На фото Летучая позирует на берегу океана в красном купальнике с бахромой, во всей красе продемонстрировав аппетитную грудь, крепкий тыл и стройные ноги.

«Солнечное настроение», — подписала кадры она.

«Какая красотка!», «Шикарная фигура», «Обалденная», «Красотка! Восхищаюсь!», «Летучая, ну огонь!», «Вы шикарная», «Когда такая красота излучает свет, это восхитительно!», — написали восхищенные поклонники.

Фото: instagram