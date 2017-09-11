Вот это формы! Елена Летучая показала крепкий тыл и пышный бюст в красном купальнике
Елена Летучая
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На днях Елена Летучая улетела на солнечный остров Бали. Там ведущая наслаждается долгожданным отдыхом и делится с поклонниками яркими фотографиями.
Так, сегодня главная Ревизорро страны опубликовала несколько снимков, которые буквально взбудоражили пользователей Сети. На фото Летучая позирует на берегу океана в красном купальнике с бахромой, во всей красе продемонстрировав аппетитную грудь, крепкий тыл и стройные ноги.