Звезды с детьми посетили закрытое светское мероприятие.

Минувшим вечером в «Барвихе Luxury Villagе» состоялся закрытый прием по случаю 25-летия Ломоносовской школы. Торжественное мероприятие посетили ученики старейшей частной школы России и их родители: Екатерина Климова, Антон Комолов, Яна Меликаева, Ирина Дубцова, Ирина Линдт и другие. Всего Ломоносовскую школу поздравили с юбилеем более двух тысяч гостей.

Екатерина Климова пришла на мероприятие с повзрослевшей дочерью Елизаветой, которая учится в девятом классе. Вместе они выглядели как сестры: