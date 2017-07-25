Елена Летучая похвасталась стройной фигурой на отдыхе в Греции

Фигуре Елены Летучей завидуют многие. Несколько минут назад звезда дала еще один повод, опубликовав весьма откровенное фото. Красавица-блондинка возлежит на белоснежном диване в малиновом бикини, демонстрируя крутые бедра и идеальные ноги.

Елена с мужем отдыхают сейчас в Греции. Помимо кадров, повествующих об их досуге (пара коротает дни за шахматами, прогулками и катанием на велосипедах), в их блогах появляются увлекательные видеоролики о местных красотах.