Несколько дней назад Елена Летучая вместе с мужем отправилась на отдых в Грецию. Оттуда ведущая делится с поклонниками яркими снимками, демонстрируя семейную идиллию с супругом

Накануне звезда решила похвастаться своими формами и опубликовала горячее фото в мини-бикини, во всей красе показав аппетитную грудь и точеную фигуру.

«А нам всё равно, А нам всё равно, Не боимся мы Волка и сову....Песенка для недругов! Улыбайтесь злюкам и они подобреют», - обратилась к фанатам ведущая «Ревизорро».

«Красивая !», «Красотка!!! А все недруги пусть идут лесом», «Елена, вы лучшая. Вы самая прекрасная», «Ах ,Лена,Вы роскошная женщина!», « У вас грудь Елена лучше,,,, Семенович», «Лена, ты лёд и пламя, красотулик и большая умница, фигура - прелесть!», - ответили ей пользователи Сети.

Фото: instagram.com, eastnews.ru