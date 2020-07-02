37-летняя Светлана Лобода показала смелое фото в топе и без белья и очаровала фанатов: «Красотка»
Фото: Светлана Наконечная/ Passion.ru
37-летняя Светлана Лобода и на сцене, и в повседневной жизни выбирает одежду, которая максимально подчеркивает ее сексуальность и идеальную фигуру. Очередное фото, опубликованное в ее микроблоге, доказало это. На снимке Светлана позирует в брюках в обтяжку, в коротком топе (под ним нет белья) и накинутом на плечи пиджаке.
«Красота тела может привлечь истинных поклонников, но, для того чтобы удержать, их требуется красота души», — подписала она снимок.
«Ой, ну фсё», — прокомментировала продюсер Светланы Нателла Крапивина. «Красотка», «Но для того чтобы удержать их, нужны соски», «Вы, как всегда, шикарны», «С уверенностью скажу: красивая у вас душа», «А у вас она очень чистая, это чувствуется», «Секси-красотка Светлана», «Душевная», — отметились в комментариях поклонники Лободы.
Ранее Светлана Лобода хвасталась длинными ногами, примерив кожаное мини-платье.
Фото и видео: Светлана Наконечная/ Passion.ru, Instagram Светланы Лободы
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