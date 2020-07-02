37-летняя Светлана Лобода показала смелое фото в топе и без белья и очаровала фанатов: «Красотка»

37-летняя Светлана Лобода и на сцене, и в повседневной жизни выбирает одежду, которая максимально подчеркивает ее сексуальность и идеальную фигуру. Очередное фото, опубликованное в ее микроблоге, доказало это. На снимке Светлана позирует в брюках в обтяжку, в коротком топе (под ним нет белья) и накинутом на плечи пиджаке.

«Красота тела может привлечь истинных поклонников, но, для того чтобы удержать, их требуется красота души», — подписала она снимок.