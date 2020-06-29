Лобода в кожаном мини-платье похвасталась букетом от тайного поклонника: «Любая девочка любит, когда ее любят»

Светлана Лобода не рассказывает о личной жизни, но молва упорно приписывает ей роман с лидером немецкой группы Rammstein Тиллем Линдеманном. Поклонники уверены, что младшую дочь Тильду она родила именно от него.

Лободе не раз задавали вопросы об отношениях с иностранцем, но она каждый раз уходила от ответа. Ксения Собчак однажды прям спросила Светлану о ее связи с Тиллем. На что та обмолвилась, что не может из-за контракта комментировать отношения с Линдеманном. «Но он офигенный», — добавила тогда экс-«ВИА Гра».