Лобода в кожаном мини-платье похвасталась букетом от тайного поклонника: «Любая девочка любит, когда ее любят»
Фото: Instagram Светланы Лободы
Светлана Лобода ясно дала понять поклонникам, что у нее есть любимый мужчина. Она опубликовала в социальной сети фото с огромным букетом синих роз. На снимке Лобода позировала в кожаном мини-платье, подчеркнувшем ее длинные стройные ноги. А на одном из кадров к ней подбежала 2-летняя дочь Тильда.
«Любая девочка любит, когда ее любят», — подписала фото певица.
Светлана Лобода не рассказывает о личной жизни, но молва упорно приписывает ей роман с лидером немецкой группы Rammstein Тиллем Линдеманном. Поклонники уверены, что младшую дочь Тильду она родила именно от него.
Лободе не раз задавали вопросы об отношениях с иностранцем, но она каждый раз уходила от ответа. Ксения Собчак однажды прям спросила Светлану о ее связи с Тиллем. На что та обмолвилась, что не может из-за контракта комментировать отношения с Линдеманном. «Но он офигенный», — добавила тогда экс-«ВИА Гра».
Фото и видео: Instagram Светланы Лободы, East News
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