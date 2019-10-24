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37-летняя Иванка Трамп показала фото в нежном платье и фате накануне 10-й годовщины свадьбы

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ради Джареда Иванка сменила вероисповедание

Фото: Instagram

Дочь президента США призналась, что с нетерпением ждет праздничный день.

Бизнесвумен, фотомодель и писатель Иванка Трамп опубликовала в Instagram фотографию в свадебном платье. Дочь президента США отмечает 25 октября 10-ю годовщину свадьбы.

Иванка танцует с детьми

В социальной сети 37-летняя Иванка призналась, что ждет праздника. «С нетерпением жду 10-ю годовщину свадьбы с моей любовью», — подписала она одну из фотографий.

Фото: Instagram

Иванка и Джаред Кушнер поженились в октябре 2009 года. Перед свадьбой Трамп приняла иудаизм, пройдя через ортодоксальный гиюр. В новой религии Иванка приняла имя Яэль. С тех пор Иванка Трамп жертвует немалые суммы на еврейские школы и синагоги.

У Иванки с Джаредом растут 9-летняя дочь Арабелла, 6-летний сын Джозеф и 3-летний Теодор.

Напомним, в июне 2019-го состоялась пышная свадьба брата Джареда — Дошуа Кушнера. Он и супермодель Карли Клосс утроили торжество через год после росписи в Нью-Йорке. На свадьбе в стиле кантри гуляли многие знаменитости.

Фото и видео: Instagram

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