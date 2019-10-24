37-летняя Иванка Трамп показала фото в нежном платье и фате накануне 10-й годовщины свадьбы

Иванка и Джаред Кушнер поженились в октябре 2009 года. Перед свадьбой Трамп приняла иудаизм, пройдя через ортодоксальный гиюр. В новой религии Иванка приняла имя Яэль. С тех пор Иванка Трамп жертвует немалые суммы на еврейские школы и синагоги.

У Иванки с Джаредом растут 9-летняя дочь Арабелла, 6-летний сын Джозеф и 3-летний Теодор.