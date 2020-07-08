36-летняя Виктория Лопырева похвасталась пышным бюстом в шелковой блузке и без белья: «Какая красота»

«Какая красота», «Смотрел не на препараты, а на вас», «Великолепная грудь», «Волшебница», «Обожаю», «Ничего себе», «Магическая», «Клевая», «Красивая, как всегда», «Загляденье», — полетели в адрес Виктории Лопыревой.

О том, как выглядела Виктория Лопырева в начале своей карьеры, читайте в нашей постоянной рубрике «Было-стало».