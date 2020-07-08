36-летняя Виктория Лопырева похвасталась пышным бюстом в шелковой блузке и без белья: «Какая красота»
Фото: Anatoly Lomohov/ Global Look press
36-летняя Виктория Лопырева побаловала подписчиков в Instagram пикантным видео. Экс-королева красоты («Мисс России — 2003») записала ролик в дубайском отеле, где живет с мужем Игорем Булатовым и сыном Марком Леонелем.
Виктория рассказала в видео, как ухаживает за волосами, а для видео надела шелковую блузу на тонких бретелях, забыв про белье. В таком виде Виктория похвасталась шикарным бюстом, который привлек всеобщее внимание публики.
«Какая красота», «Смотрел не на препараты, а на вас», «Великолепная грудь», «Волшебница», «Обожаю», «Ничего себе», «Магическая», «Клевая», «Красивая, как всегда», «Загляденье», — полетели в адрес Виктории Лопыревой.
О том, как выглядела Виктория Лопырева в начале своей карьеры, читайте в нашей постоянной рубрике «Было-стало».
Фото и видео: Instagram Виктории Лопыревой, Anatoly Lomohov, Anna Salynskaya/ Global Look press, Starface
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