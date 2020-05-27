36-летняя певица Алсу занялась спортом во время самоизоляции: «Тело сильно потеряло тонус»

«Какая вы красивая! Без мейкапа очень хорошо», «Восхищаюсь Вами, очень красивая и стройная», «Природа не обидела», «Алсу, Вы как были в мои молодые 90е, так и остаетесь и в той же форме, и с тем же голосом уже в 2020м. Даже не верится! За 20 лет совсем не изменились», «Алсу вы просто статуэтка. Браво», — комментируют восхищенные поконники.

Многих удивило упоминание о том, что у Алсу трое детей. Младшего ребенка — сына Рафаэля — звезда не показывает в блоге.