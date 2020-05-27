36-летняя певица Алсу занялась спортом во время самоизоляции: «Тело сильно потеряло тонус»
Фото: Instagram Алсу
Фото певицы Алсу в спортивной форме и с гантелей в руке восхитило подписчиков ее блога.
«Мне кажется, я еще никогда не была в такой форме. Да простит меня Юльчик, спорт — это ну совсем не мое, каждый раз иду как на каторгу, но когда вижу результат, это очень мотивирует! Я от природы стройна, но после троих детей, конечно тело сильно потеряло тонус. Возвращаем всё на свои места. Девочки, не теряем надежды», — написала она.
«Какая вы красивая! Без мейкапа очень хорошо», «Восхищаюсь Вами, очень красивая и стройная», «Природа не обидела», «Алсу, Вы как были в мои молодые 90е, так и остаетесь и в той же форме, и с тем же голосом уже в 2020м. Даже не верится! За 20 лет совсем не изменились», «Алсу вы просто статуэтка. Браво», — комментируют восхищенные поконники.
Многих удивило упоминание о том, что у Алсу трое детей. Младшего ребенка — сына Рафаэля — звезда не показывает в блоге.
Фото и видео: Instagram
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