«Спасибо, что выбрал мамой меня»: Алсу нежно поздравила сына с двухлетием

«Поздравляем! Крепкого здоровья всей Вашей семье!», «Пусть растет крепким и здоровым,веселым. Пусть его жизнь будет счастливой и доброй. А родителям -счастья и терпения», «С днём рождения Рафаэля! Пусть растет здоровым, крепким и умненьким на радость семье! Тортик кстати такой милый, детский без всякого лишнего 👍», «Уже два года?!?!?! Вот время летит. Поздравляю вас от всей души!», «С днем рождения вашего сына. Всего самого наилучшего желаю вам и ему», «Поздравляем с днем рождения вашего ангелочка!!!желаем здоровья,удачи и чтобы ваш сынок вас только радовал!» — присоединились к поздравлениям подписчики.

Напомним, Алсу двенадцать лет замужем за бизнесменом Яном Абрамовым. Супруги воспитывают троих детей — 11-летнюю Сафину, 10-летнюю Микеллу и двухлетнего Рафаэля.